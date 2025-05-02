https://ria.ru/20250502/putin--2014680824.html
Путин рассказал, что никогда не сомневался в выборе своего пути
Путин рассказал, что никогда не сомневался в выборе своего пути - РИА Новости, 02.05.2025
Путин рассказал, что никогда не сомневался в выборе своего пути
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 25 лет со дня своей первой инаугурации у него никогда не было моментов, когда он сомневался в выборе своего РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:41:00+03:00
2025-05-02T14:41:00+03:00
2025-05-02T14:41:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 25 лет со дня своей первой инаугурации у него никогда не было моментов, когда он сомневался в выборе своего жизненного пути. "Нет… Никогда", - ответил Путин на вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина, были ли у него за последние непростые 25 лет моменты, когда он думал, "зачем это нужно". Кадры были сняты для фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который будет показан в воскресенье. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года.
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владимир путин, россия, политика, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Политика, Павел Зарубин
Путин рассказал, что никогда не сомневался в выборе своего пути
Путин рассказал, что за 25 лет ни разу не сомневался в выборе своего пути