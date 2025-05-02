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В Махачкале загорелось здание Дагпотребсоюза
В Махачкале загорелось здание Дагпотребсоюза - РИА Новости, 02.05.2025
В Махачкале загорелось здание Дагпотребсоюза
Кровля здания Дагестанского союза потребительских обществ загорелась в пятницу в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:19:00+03:00
2025-05-02T16:19:00+03:00
2025-05-02T16:48:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Кровля здания Дагестанского союза потребительских обществ загорелась в пятницу в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 15.16 (мск) по системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли в городе Махачкале по улице М. Ярагского, дом 15 здания "Дагпотребсоюз". По прибытию первых подразделений установлено, что идет дым с кровли. Площадь возгорания кровли, предварительно, 70 квадратных метров", - говорится в сообщении. В администрации Махачкалы сообщили, что горит крыша четырехэтажного здания. По данным мэрии, все службы экстренного реагирования работают на месте происшествия.
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Пожар в здании Дагестанского союза потребительских обществ в Махачкале
Здание Дагестанского союза потребительских обществ горит в Махачкале, сообщило республиканское МЧС.
2025-05-02T16:19
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, махачкала, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Махачкала, Происшествия
В Махачкале загорелось здание Дагпотребсоюза
МЧС России: в Махачкале загорелось здание Дагпотребсоюза