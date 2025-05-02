https://ria.ru/20250502/pozhar-2014633486.html

В Ингушетии загорелся рынок на площади 1,2 тысячи "квадратов"

В Ингушетии загорелся рынок на площади 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 02.05.2025

В Ингушетии загорелся рынок на площади 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на рынке в городе Сунжа в Ингушетии превысила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:15:00+03:00

2025-05-02T02:15:00+03:00

2025-05-02T02:15:00+03:00

происшествия

махмуд-али калиматов

магомед евлоев

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в городе Сунжа в Ингушетии превысила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила администрация города. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в ночь на пятницу на рынке в Сунже загорелись павильоны. Площадь пожара составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, нет. "Пожар продолжает разрастаться. Площадь возгорания уже превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожарные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с огнем и предотвратить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву выехать на место пожара. По его данным, сведений о пострадавших не поступало. "Причины возгорания будут установлены. Сейчас главная задача - потушить огонь", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250501/novgorod-2014612557.html

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происшествия, махмуд-али калиматов, магомед евлоев