https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье - РИА Новости, 02.05.2025

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье

Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса на 100 гектаров в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:20:00+03:00

2025-05-02T15:20:00+03:00

2025-05-02T15:21:00+03:00

ирина волк

россия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса на 100 гектаров в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из Забайкальского края установили предположительного виновника лесного пожара, в результате которого выгорело свыше 100 гектаров насаждений... По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле", - написала она в своём Тelegram-канале. Она уточнила, что лес горел в районе села Бургень: пламя перекинулось на деревья из-за пала сухой травы, пожарным удалось ликвидировать открытое горение только на третий день. Причинённый ущерб оценивается в 152 тысячи рублей. "Следователем ОМВД России по Читинскому району возбуждено уголовное дело по... ч. 4 ст. 261 УК РФ... Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила официальный представитель МВД. Уточняется, что фигуранту может грозить штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250501/rossija-2014572799.html

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забайкальский край

читинский район

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ирина волк, россия, забайкальский край, читинский район, общество