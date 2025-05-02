https://ria.ru/20250502/politsija-2014691039.html
В Берлине на первомайских демонстрациях задержали более 70 человек
В Берлине на первомайских демонстрациях задержали более 70 человек - РИА Новости, 02.05.2025
В Берлине на первомайских демонстрациях задержали более 70 человек
Полиция в Берлине задержала в общей сложности 73 человека за различные правонарушения в ходе первомайских демонстраций в столице Германии, сообщило агентство... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:33:00+03:00
2025-05-02T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Полиция в Берлине задержала в общей сложности 73 человека за различные правонарушения в ходе первомайских демонстраций в столице Германии, сообщило агентство DPA со ссылкой на сенатора Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер. По её словам, несмотря на то что в целом демонстрации прошли мирно, были инциденты с бросанием бутылок и петард, а также с антиконституционной пропагандой. По данным профсоюза полиции, пострадали по меньшей мере 12 полицейских. Шпрангер сообщила, что безопасность в Берлине в этот день обеспечивали 5,8 тысячи сотрудников полиции, в том числе 2,2 тысячи из других федеральных земель и федеральной полиции. В общей сложности в 62 демонстрациях и праздничных мероприятиях приняли участие более 61 тысячи человек, сообщила сенатор. Большая демонстрация прошла в районах Кройцберг и Нойкёльн. По данным полиции, в ней приняли участие 15-18 тысяч человек. Организаторы заявляли о 30 тысячах участников.
https://ria.ru/20250429/politsija-2014071361.html
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в мире, берлин (город), германия, праздник весны и труда
В мире, Берлин (город), Германия, Праздник Весны и Труда
В Берлине на первомайских демонстрациях задержали более 70 человек
DPA: полиция задержала 73 человека на первомайских демонстрациях в Берлине