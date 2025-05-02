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В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды - РИА Новости, 02.05.2025
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14:39 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/poezda-2014680330.html
В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды
В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды - РИА Новости, 02.05.2025
В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды
Семь поездов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области, сообщила... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:39:00+03:00
2025-05-02T14:39:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
ярославль
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале. "По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов: №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва, №16 Москва – Архангельск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время поезда продолжают движение по маршрутам. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. "В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием", - добавило ведомство.
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москва, московская область (подмосковье), ярославль, федеральная пассажирская компания, ржд
Москва, Московская область (Подмосковье), Ярославль, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды

ФПК: в Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.
«
"По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов: №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва, №16 Москва – Архангельск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время поезда продолжают движение по маршрутам. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием", - добавило ведомство.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)ЯрославльФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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