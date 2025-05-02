https://ria.ru/20250502/poezda-2014680330.html

В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды

В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды - РИА Новости, 02.05.2025

В Московской области семь поездов задержали из-за плохой погоды

Семь поездов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области, сообщила... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:39:00+03:00

2025-05-02T14:39:00+03:00

2025-05-02T14:39:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

ярославль

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале. "По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов: №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва, №16 Москва – Архангельск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время поезда продолжают движение по маршрутам. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. "В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), ярославль, федеральная пассажирская компания, ржд