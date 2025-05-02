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Беглов: Петербург установил монумент "Мариуполь – город воинской славы"
Беглов: Петербург установил монумент "Мариуполь – город воинской славы" - РИА Новости, 02.05.2025
Беглов: Петербург установил монумент "Мариуполь – город воинской славы"
В Мариуполе состоялось торжественное открытие памятного монумента "Мариуполь – город воинской славы", подаренного Петербургом городу-побратиму к 80-летию... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:15:00+03:00
2025-05-02T18:15:00+03:00
2025-05-02T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе состоялось торжественное открытие памятного монумента "Мариуполь – город воинской славы", подаренного Петербургом городу-побратиму к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Отмечается, что почетное звание "Города воинской славы" было присвоено Мариуполю указом президента России в 2022 году.В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун.Беглов поздравил мариупольцев с важнейшим событием не только для Мариуполя, но и для всей страны и с Днем Победы."По поручению президента мы открыли в Мариуполе памятную стелу "Город воинской славы". Для Петербурга долг чести помогать городу-побратиму. Этот монумент – знак того, что Россия помнит и чтит подвиг Мариуполя в годы Великой Отечественной войны, подвиг воинов Красной Армии, освободивших город в 1943 году, подпольщиков, жителей города и символ борьбы Мариуполя с националистами в 21 веке", - приводит пресс-служба слова Беглова.Губернатор подчеркнул, что монумент станет и символом побратимства Города-Героя Ленинграда и Города воинской славы Мариуполя.Памятная стела выполнена в виде 17,5-метровой гранитной колонны, увенчанной государственным Гербом Российской Федерации. Герб, база и капитель колонны выполнены из бронзы.Основание украшают бронзовые элементы: с лицевой стороны – картуш с указом президента Российской Федерации, с обратной стороны – герб города Мариуполя, с боковых сторон – бронзовые ростры – символ славы Российского Флота.По периметру стелы установлены четыре тумбы с барельефами, на которых изображены важнейшие для города даты и события: строительство первой железной дороги, открытие торгового порта, освобождение от немецко-фашистских захватчиков, события 2014 года и 2022 годов.Стела установлена на площади Машиностроителей.По данным пресс-службы, Петербургом проведено благоустройство площади. На ней уложена плитка, восстановлены лестницы, обустроены цветники, восстановлены газоны, проведено наружное освещение, выполнена архитектурно-художественная подсветка стелы.Автором композиции стал народный художник России Салават Щербаков.
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мариуполь, санкт-петербург, россия, александр беглов
Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Беглов: Петербург установил монумент "Мариуполь – город воинской славы"
Беглов: Санкт-Петербург установил монумент "Мариуполь — город воинской славы"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе состоялось торжественное открытие памятного монумента "Мариуполь – город воинской славы", подаренного Петербургом городу-побратиму к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Отмечается, что почетное звание "Города воинской славы" было присвоено Мариуполю указом президента России в 2022 году.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун.
Беглов поздравил мариупольцев с важнейшим событием не только для Мариуполя, но и для всей страны и с Днем Победы.
"По поручению президента мы открыли в Мариуполе памятную стелу "Город воинской славы". Для Петербурга долг чести помогать городу-побратиму. Этот монумент – знак того, что Россия помнит и чтит подвиг Мариуполя в годы Великой Отечественной войны, подвиг воинов Красной Армии, освободивших город в 1943 году, подпольщиков, жителей города и символ борьбы Мариуполя с националистами в 21 веке", - приводит пресс-служба слова Беглова.
Губернатор подчеркнул, что монумент станет и символом побратимства Города-Героя Ленинграда и Города воинской славы Мариуполя.
Памятная стела выполнена в виде 17,5-метровой гранитной колонны, увенчанной государственным Гербом Российской Федерации. Герб, база и капитель колонны выполнены из бронзы.
Основание украшают бронзовые элементы: с лицевой стороны – картуш с указом президента Российской Федерации, с обратной стороны – герб города Мариуполя, с боковых сторон – бронзовые ростры – символ славы Российского Флота.
По периметру стелы установлены четыре тумбы с барельефами, на которых изображены важнейшие для города даты и события: строительство первой железной дороги, открытие торгового порта, освобождение от немецко-фашистских захватчиков, события 2014 года и 2022 годов.
Стела установлена на площади Машиностроителей.
По данным пресс-службы, Петербургом проведено благоустройство площади. На ней уложена плитка, восстановлены лестницы, обустроены цветники, восстановлены газоны, проведено наружное освещение, выполнена архитектурно-художественная подсветка стелы.
Автором композиции стал народный художник России Салават Щербаков.