https://ria.ru/20250502/ozero-2014669256.html
В Омской области два ребенка погибли на озере
В Омской области два ребенка погибли на озере - РИА Новости, 02.05.2025
В Омской области два ребенка погибли на озере
Два брата, 10 и 7 лет, погибли на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:42:00+03:00
2025-05-02T12:42:00+03:00
2025-05-02T12:46:00+03:00
омская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Два брата, 10 и 7 лет, погибли на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. Несчастный случай произошел днем 1 мая около села Слободчики Усть-Ишимского района Омской области. На озере Большой Бурень погибли два маленьких брата. "По данным следствия, около 14 часов 1 мая мальчики ушли из дома и не вернулись, в связи с чем родители обратились в правоохранительные органы. Позднее были найдены тела мальчиков", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В семье есть еще старшая сестра 2009 года рождения. Семья характеризуется положительно. Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено в связи с тем, что мальчиков долго не могли найти. Оно будет переквалифицировано в "причинение смерти по неосторожности", - добавили в пресс-службе ведомства. Следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20250329/moskva-2008180167.html
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омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Омской области два ребенка погибли на озере
СК России: два малолетних брата погибли на озере в Омской области