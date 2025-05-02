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В Омской области два ребенка погибли на озере - РИА Новости, 02.05.2025
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12:42 02.05.2025 (обновлено: 12:46 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ozero-2014669256.html
В Омской области два ребенка погибли на озере
В Омской области два ребенка погибли на озере - РИА Новости, 02.05.2025
В Омской области два ребенка погибли на озере
Два брата, 10 и 7 лет, погибли на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:42:00+03:00
2025-05-02T12:46:00+03:00
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Два брата, 10 и 7 лет, погибли на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. Несчастный случай произошел днем 1 мая около села Слободчики Усть-Ишимского района Омской области. На озере Большой Бурень погибли два маленьких брата. "По данным следствия, около 14 часов 1 мая мальчики ушли из дома и не вернулись, в связи с чем родители обратились в правоохранительные органы. Позднее были найдены тела мальчиков", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В семье есть еще старшая сестра 2009 года рождения. Семья характеризуется положительно. Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено в связи с тем, что мальчиков долго не могли найти. Оно будет переквалифицировано в "причинение смерти по неосторожности", - добавили в пресс-службе ведомства. Следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20250329/moskva-2008180167.html
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омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Омской области два ребенка погибли на озере

СК России: два малолетних брата погибли на озере в Омской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Два брата, 10 и 7 лет, погибли на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России.
Несчастный случай произошел днем 1 мая около села Слободчики Усть-Ишимского района Омской области. На озере Большой Бурень погибли два маленьких брата.
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"По данным следствия, около 14 часов 1 мая мальчики ушли из дома и не вернулись, в связи с чем родители обратились в правоохранительные органы. Позднее были найдены тела мальчиков", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"В семье есть еще старшая сестра 2009 года рождения. Семья характеризуется положительно. Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено в связи с тем, что мальчиков долго не могли найти. Оно будет переквалифицировано в "причинение смерти по неосторожности", - добавили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Омская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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