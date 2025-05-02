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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.05.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:27:00+03:00
2025-05-02T23:27:00+03:00
2025-05-02T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС: Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на всей территории Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА