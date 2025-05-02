https://ria.ru/20250502/opasnost-2014633377.html

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:07:00+03:00

2025-05-02T02:07:00+03:00

2025-05-02T02:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС РФ. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/obstrel-2014630085.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)