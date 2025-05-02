https://ria.ru/20250502/odessa-2014648434.html

Американский активист прокомментировал убийство людей в Одессе в 2014 году

Американский активист прокомментировал убийство людей в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025

Американский активист прокомментировал убийство людей в Одессе в 2014 году

Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года не соответствует созданному на Западе образу Украины как мирной и страдающей страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:48:00+03:00

2025-05-02T08:48:00+03:00

2025-05-02T08:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года не соответствует созданному на Западе образу Украины как мирной и страдающей страны, заявил РИА Новости американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. "Массовое убийство (в Одессе) вступает в противоречие с доминирующим мнением об Украине как о мирной и страдающей демократии, которая стала жертвой неспровоцированного нападения России", - сказал Уилайто. Он отметил, что 2 мая исполнится 11 лет с тех пор, как толпа, руководимая членами "открыто фашистских организаций", подожгла Дом профсоюзов в Одессе, в результате чего погибли почти 50 человек. "Кадры поджога, которые многие засняли на мобильные телефоны, широко распространены в интернете. На них хорошо видны лица многих виновных. Но несмотря на это, за 11 лет никто не понес наказания за содеянное", - сказал правозащитник. По словам Уилайто, США принимали активное участие во многих событиях, которые привели к смене власти на Украине в 2014 году. Активист подчеркнул, что после распада СССР в 1991 году, НАТО под руководством США постоянно продвигалась на Восток. "Включение в состав альянса Украины с ее протяженной границей с Россией предоставляло бы отличный плацдарм для атак на Россию. Это расширение, а также переворот 2014 года и последующая атака украинского правительства на народ Донбасса привели к нападению России в феврале 2022 года", - сказал он. Эксперт также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп не является другом России, а его менее жесткий подход к Москве, проявляющийся в том числе и на переговорах по Украине объясняется стремлением отвратить ее от Китая и установить американское господство в мире. Уилайто призвал Трампа отказаться от НАТО, а вместе с тем и от идеи господства США в мире, а также от внутренней политики, которая негативно сказывается на мигрантах и других группах населения. Он выразил уверенность в том, что администрация должна продвигать внешнюю политику, уважающую права других народов. "Сохранение памяти об одесской резне 2 мая 2014 года - один из способов поддержать эти цели, одновременно отдавая дань памяти тем, кто погиб в тот трагический и позорный день", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

https://ria.ru/20250502/nakazanie-2014642218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, сша, дональд трамп, нато, столкновения в одессе