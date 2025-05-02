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Организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными, заявила активистка - РИА Новости, 02.05.2025
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06:49 02.05.2025 (обновлено: 06:51 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/odessa-2014642978.html
Организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными, заявила активистка
Организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными, заявила активистка - РИА Новости, 02.05.2025
Организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными, заявила активистка
Организаторы и исполнители массового убийства людей при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года остаются безнаказанными, хотя их имена известны всем,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T06:49:00+03:00
2025-05-02T06:51:00+03:00
украина
одесса
италия
владимир немировский
александр турчинов
андрей парубий
верховная рада украины
годовщина трагедии в одессе
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Организаторы и исполнители массового убийства людей при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года остаются безнаказанными, хотя их имена известны всем, но суд найдет этих преступников, заявила РИА Новости участница протестов 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. "К сожалению, исполнители и заказчики продолжают, по большей их части, продолжают жить и наслаждаться жизнью без всякого наказания, без расследования, без хотя бы даже мирового признания, что это было преступление, преступление против человечности, преступление сродни нацистским преступлениям в Хатыни", - заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. Игнатьева подчеркнула, что резня в Одессе "стало преступлением путчистской, пронацистской власти, захватившей власть на Украине". Она назвала 2 мая "очень грустной, печальной датой, которая вызывает море возмущения в связи с тем, что все эти убийцы, заказчики остаются пока безнаказанным". В их числе она назвала бывшего губернатора Одесской области Владимира Немировского, бывшего председателя Верховной рады Украины Александра Турчинова, занимавшего пост секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014 году Андрея Парубия. "Тот же (экс-президент Украины Петр) Порошенко*, который осмелился сказать, что они правильно сделали, что украинизировали Одессу, сотворив это кровавое преступление 2 мая. Это дата, когда все человечество должно было содрогнуться от того, что вновь поднял голову нацизм, ненависть к языку, к людям, правам человека", - сказала Игнатьева. "Мы знаем, что преступники будут наказаны, раньше или позже, но будут наказаны. Их судьба найдет и накажет. Как судьба, так и правосудие. Мы требуем, и души наших товарищей требуют возмездия," - заявила она. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250502/nakazanie-2014642218.html
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украина, одесса, италия, владимир немировский, александр турчинов, андрей парубий, верховная рада украины, годовщина трагедии в одессе
Украина, Одесса, Италия, Владимир Немировский, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Верховная Рада Украины, Годовщина трагедии в Одессе
Организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными, заявила активистка

Активистка Игнатьева: организаторы трагедии в Одессе остаются безнаказанными

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Организаторы и исполнители массового убийства людей при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года остаются безнаказанными, хотя их имена известны всем, но суд найдет этих преступников, заявила РИА Новости участница протестов 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"К сожалению, исполнители и заказчики продолжают, по большей их части, продолжают жить и наслаждаться жизнью без всякого наказания, без расследования, без хотя бы даже мирового признания, что это было преступление, преступление против человечности, преступление сродни нацистским преступлениям в Хатыни", - заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме.
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В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.
Игнатьева подчеркнула, что резня в Одессе "стало преступлением путчистской, пронацистской власти, захватившей власть на Украине". Она назвала 2 мая "очень грустной, печальной датой, которая вызывает море возмущения в связи с тем, что все эти убийцы, заказчики остаются пока безнаказанным". В их числе она назвала бывшего губернатора Одесской области Владимира Немировского, бывшего председателя Верховной рады Украины Александра Турчинова, занимавшего пост секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014 году Андрея Парубия.
"Тот же (экс-президент Украины Петр) Порошенко*, который осмелился сказать, что они правильно сделали, что украинизировали Одессу, сотворив это кровавое преступление 2 мая. Это дата, когда все человечество должно было содрогнуться от того, что вновь поднял голову нацизм, ненависть к языку, к людям, правам человека", - сказала Игнатьева.
"Мы знаем, что преступники будут наказаны, раньше или позже, но будут наказаны. Их судьба найдет и накажет. Как судьба, так и правосудие. Мы требуем, и души наших товарищей требуют возмездия," - заявила она.
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Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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УкраинаОдессаИталияВладимир НемировскийАлександр ТурчиновАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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