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В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 02.05.2025

В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:41:00+03:00

2025-05-02T16:41:00+03:00

2025-05-02T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу. "Пожарная служба сообщает о возгорании трансформатора на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде. Экстренные службы выехали на место происшествия. В настоящее время на объекте проводится эвакуация. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении телерадиокомпании.Позднее NRK со ссылкой на полицию добавила, что пожар был потушен, и риска его распространения нет.

https://ria.ru/20240917/npz-1973254011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, норвегия