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В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 02.05.2025
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16:41 02.05.2025 (обновлено: 17:09 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/norvegija-2014692356.html
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 02.05.2025
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:41:00+03:00
2025-05-02T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу. "Пожарная служба сообщает о возгорании трансформатора на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде. Экстренные службы выехали на место происшествия. В настоящее время на объекте проводится эвакуация. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении телерадиокомпании.Позднее NRK со ссылкой на полицию добавила, что пожар был потушен, и риска его распространения нет.
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в мире, норвегия
В мире, Норвегия
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

NRK: на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии вспыхнул пожар

© Getty Images / Trygve FinkelsenПожарная машина в Норвегии
Пожарная машина в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Getty Images / Trygve Finkelsen
Пожарная машина в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу.
"Пожарная служба сообщает о возгорании трансформатора на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде. Экстренные службы выехали на место происшествия. В настоящее время на объекте проводится эвакуация. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Позднее NRK со ссылкой на полицию добавила, что пожар был потушен, и риска его распространения нет.
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