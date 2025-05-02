https://ria.ru/20250502/norvegija-2014692356.html
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 02.05.2025
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:41:00+03:00
2025-05-02T16:41:00+03:00
2025-05-02T17:09:00+03:00
в мире
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014695837_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_eda9b1183aba18b9286164c0e759c04f.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии, на месте проводится эвакуация, сообщений о пострадавших нет, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу. "Пожарная служба сообщает о возгорании трансформатора на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде. Экстренные службы выехали на место происшествия. В настоящее время на объекте проводится эвакуация. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении телерадиокомпании.Позднее NRK со ссылкой на полицию добавила, что пожар был потушен, и риска его распространения нет.
https://ria.ru/20240917/npz-1973254011.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014695837_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_589a6d5478b0888311b166abdefa9e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
NRK: на нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии вспыхнул пожар