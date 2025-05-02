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ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 02.05.2025 (обновлено: 09:35 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/naemniki-2014652463.html
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области
Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:33:00+03:00
2025-05-02T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с нацистской символикой, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". Собеседник агентства отметил, что в Горнале Курской области было захвачено значительное количество тяжелого стрелкового вооружения производства стран членов блока НАТО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области

Офицер ВС РФ: на боевиках ВСУ в Курской области нашли нацистские шевроны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с нацистской символикой, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
«
"На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь".
Собеседник агентства отметил, что в Горнале Курской области было захвачено значительное количество тяжелого стрелкового вооружения производства стран членов блока НАТО.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Военные РФ захватили в Курской области противотанковый ракетный комплекс, изготовленный странами НАТО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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