https://ria.ru/20250502/naemniki-2014652463.html

ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области

ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025

ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:33:00+03:00

2025-05-02T09:33:00+03:00

2025-05-02T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg

КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с нацистской символикой, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". Собеседник агентства отметил, что в Горнале Курской области было захвачено значительное количество тяжелого стрелкового вооружения производства стран членов блока НАТО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность