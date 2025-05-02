https://ria.ru/20250502/naemniki-2014652463.html
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области
Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:33:00+03:00
2025-05-02T09:33:00+03:00
2025-05-02T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg
КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили на уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках шевроны с нацистской символикой, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". Собеседник агентства отметил, что в Горнале Курской области было захвачено значительное количество тяжелого стрелкового вооружения производства стран членов блока НАТО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_fc38fda85a688b9627a39f8a6e004fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нашли нацистские шевроны на боевиках ВСУ в Курской области
Офицер ВС РФ: на боевиках ВСУ в Курской области нашли нацистские шевроны