https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014640506.html

Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе

Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025

Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе

Запад после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года развернул "зонтик безответственности" над преступниками и убедил их в безнаказанности, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:37:00+03:00

2025-05-02T05:37:00+03:00

2025-05-02T05:37:00+03:00

одесса

украина

сша

родион мирошник

мария захарова

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Запад после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года развернул "зонтик безответственности" над преступниками и убедил их в безнаказанности, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "События в Одессе 2 мая 2014 года - это одно из первых масштабных кровавых преступлений украинского режима, совершенное властью госперевортчиков, приведенных к власти Западом. И то, что в момент его совершения мир не ужаснулся и не отшатнулся от режима убийц и беспредельщиков, лишь убедило бандитов, пришедших к власти, в полной своей безнаказанности", - заявил Мирошник РИА Новости. По его оценке, если бы в тот момент реакция США и Европы на совершенное преступление была другой, возможно, и дальнейшее развитие событий пошло бы по другому руслу. "Запад в тот момент развернул "зонтик безответственности" над исполнителями, идеологами и адвокатами преступников и довел ситуацию до нынешнего состояния", - подчеркнул Мирошник. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250502/odessa-2014636497.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

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одесса, украина, сша, родион мирошник, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)