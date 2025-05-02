Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе
Мирошник: Запад после трагедии в Одессе убедил преступников в безнаказанности
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Запад после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года развернул "зонтик безответственности" над преступниками и убедил их в безнаказанности, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"События в Одессе 2 мая 2014 года - это одно из первых масштабных кровавых преступлений украинского режима, совершенное властью госперевортчиков, приведенных к власти Западом. И то, что в момент его совершения мир не ужаснулся и не отшатнулся от режима убийц и беспредельщиков, лишь убедило бандитов, пришедших к власти, в полной своей безнаказанности", - заявил Мирошник РИА Новости.
"Запад в тот момент развернул "зонтик безответственности" над исполнителями, идеологами и адвокатами преступников и довел ситуацию до нынешнего состояния", - подчеркнул Мирошник.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты
30 апреля, 08:31