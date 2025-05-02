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Почему "Черный квадрат" Малевича называют порталом? Феномен картины - РИА Новости, 02.05.2025
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09:42 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/malevich-2014365258.html
Почему "Черный квадрат" Малевича называют порталом? Феномен картины
Почему "Черный квадрат" Малевича называют порталом? Феномен картины - РИА Новости, 02.05.2025
Почему "Черный квадрат" Малевича называют порталом? Феномен картины
Ценители искусства Малевича утверждают, что картина обладает собственной мистической силой. Если человек долго вглядывается в черную глубину, то возникает... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:42:00+03:00
2025-05-02T09:42:00+03:00
санкт-петербург
казимир малевич
третьяковская галерея
русский музей
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ценители искусства Малевича утверждают, что картина обладает собственной мистической силой. Если человек долго вглядывается в черную глубину, то возникает ощущение, что его затягивает в бездонную пропасть, сознание плывет, и начинает кружиться голова.С чем связан такой феномен и действительно ли картина "Черный квадрат" — это портал в потусторонний мир?Рождение иконы авангардаВ 1913 году Казимир Малевич создал декорации для футуристической оперы "Победа над Солнцем", где впервые использовал черный квадрат вместо традиционного изображения солнца. Этот радикальный жест символизировал переход к новой эре в искусстве, где авангард становился главным источником творческого света.К 1915-м, готовясь к знаковой выставке "0,10" в Петербурге, Малевич столкнулся с необходимостью создать около 30 работ для заполнения выставочного пространства. В период напряженной работы, когда художник практически не спал, родился "Черный квадрат". Завершив его, Малевич испытал необычайное облегчение. Он осознал, что создал главное произведение своей жизни.Тайны техники исполненияИскусствоведы отмечают, что картина написана без использования чертежных инструментов. Неровные края квадрата свидетельствуют о спонтанности создания. Рентгеновские исследования выявили под верхним слоем два цветных изображения. Поверхностный слой краски содержит уникальный состав — смесь семи различных пигментов."Черный квадрат" существует не в единственном варианте. Помимо него, есть еще три аналогичные работы, отличающиеся от оригинала цветом и размерами. Сегодня все они хранятся в музеях: два — в Третьяковской галерее, один в Русском музее и один — в Эрмитаже. Еще есть маленькие черные квадраты — своеобразная подпись художника, которую можно встретить на некоторых картинах.Портал в другой мирСлухи о "портальных" свойствах картины появились еще в 1920-х годах. Искусствоведы отмечают, что Малевич интересовался мистикой и четвертым измерением, что отразилось в его работах. В дневниках художника есть записи о "выходе за пределы материального мира через геометрию".В 1970-х годах реставраторы, работавшие с картиной, сообщали о странных эффектах. Некоторые сотрудники утверждали, что при длительном взгляде на полотно возникает ощущение "втягивания" в его пространство. Охранники музея рассказывали о случаях временной дезориентации возле нее. Ходили слухи, что возле картины некоторые люди даже падали в обморок.Научные объяснения и оптические иллюзии"Черный квадрат" — одно из самых мифологизированных произведений изобразительного искусства ХХ века, и интерпретации картины неисчислимы. Сам Малевич на вопросы о значении и смысле "Квадрата" отвечал уклончиво, говоря, что сам не ожидал такого эффекта и не вполне ясно понимает, что все это может значить.Однако есть мнение, что подобный эффект ни к мистике, ни к силе искусства отношения не имеет.Специалисты предлагают рациональные версии. Эффект остаточного изображения возникал из-за контраста черного и белого. При долгом рассматривании глаза устают, создавая иллюзию движения.Перспективные искажения происходили за счет того, что Малевич использовал неидеальную геометрию. Это могло вызывать подсознательный дискомфорт. Кроме того, могло сработать самовнушение. Репутация "загадочного" произведения провоцирует ожидание необычных ощущений.Хотя научных подтверждений "портальных" свойств нет, "Черный квадрат" остается объектом мифологизации. Возможно, его тайна заключается в способности супрематизма воздействовать на подсознание, создавая ощущение соприкосновения с иным измерением.Сам же Малевич утверждал, что открыл четвертое измерение, совершенно новую реальность, которую назвал "супрематизм" (supremus — по-латыни "высший"). Постичь эту реальность можно только через супрематистское искусство, а "Черный квадрат" — это своеобразный портал в запредельный, высший мир.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, казимир малевич, третьяковская галерея, русский музей
Санкт-Петербург, Казимир Малевич, Третьяковская галерея, Русский музей

Почему "Черный квадрат" Малевича называют порталом? Феномен картины

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзображение на экране картины "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
Изображение на экране картины Черный супрематический квадрат художника Казимира Малевича - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Изображение на экране картины "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ценители искусства Малевича утверждают, что картина обладает собственной мистической силой. Если человек долго вглядывается в черную глубину, то возникает ощущение, что его затягивает в бездонную пропасть, сознание плывет, и начинает кружиться голова.
С чем связан такой феномен и действительно ли картина "Черный квадрат" — это портал в потусторонний мир?

Рождение иконы авангарда

В 1913 году Казимир Малевич создал декорации для футуристической оперы "Победа над Солнцем", где впервые использовал черный квадрат вместо традиционного изображения солнца. Этот радикальный жест символизировал переход к новой эре в искусстве, где авангард становился главным источником творческого света.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Автопортрет". Казимир Малевич
Репродукция картины Автопортрет. Художник Казимир Малевич. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины "Автопортрет". Казимир Малевич
К 1915-м, готовясь к знаковой выставке "0,10" в Петербурге, Малевич столкнулся с необходимостью создать около 30 работ для заполнения выставочного пространства. В период напряженной работы, когда художник практически не спал, родился "Черный квадрат". Завершив его, Малевич испытал необычайное облегчение. Он осознал, что создал главное произведение своей жизни.

Тайны техники исполнения

Искусствоведы отмечают, что картина написана без использования чертежных инструментов. Неровные края квадрата свидетельствуют о спонтанности создания. Рентгеновские исследования выявили под верхним слоем два цветных изображения. Поверхностный слой краски содержит уникальный состав — смесь семи различных пигментов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКартина "Черный квадрат" художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
Картина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Картина "Черный квадрат" художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
"Черный квадрат" существует не в единственном варианте. Помимо него, есть еще три аналогичные работы, отличающиеся от оригинала цветом и размерами. Сегодня все они хранятся в музеях: два — в Третьяковской галерее, один в Русском музее и один — в Эрмитаже. Еще есть маленькие черные квадраты — своеобразная подпись художника, которую можно встретить на некоторых картинах.

Портал в другой мир

Слухи о "портальных" свойствах картины появились еще в 1920-х годах. Искусствоведы отмечают, что Малевич интересовался мистикой и четвертым измерением, что отразилось в его работах. В дневниках художника есть записи о "выходе за пределы материального мира через геометрию".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКартина "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
Картина Черный супрематический квадрат художника Казимира Малевича - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Картина "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
В 1970-х годах реставраторы, работавшие с картиной, сообщали о странных эффектах. Некоторые сотрудники утверждали, что при длительном взгляде на полотно возникает ощущение "втягивания" в его пространство. Охранники музея рассказывали о случаях временной дезориентации возле нее. Ходили слухи, что возле картины некоторые люди даже падали в обморок.

Научные объяснения и оптические иллюзии

"Черный квадрат" — одно из самых мифологизированных произведений изобразительного искусства ХХ века, и интерпретации картины неисчислимы. Сам Малевич на вопросы о значении и смысле "Квадрата" отвечал уклончиво, говоря, что сам не ожидал такого эффекта и не вполне ясно понимает, что все это может значить.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБрифинг, посвященный исследованию картины "Черный супрематический квадрат"
Брифинг, посвященный исследованию картины Черный супрематический квадрат - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Брифинг, посвященный исследованию картины "Черный супрематический квадрат"
Однако есть мнение, что подобный эффект ни к мистике, ни к силе искусства отношения не имеет.
Специалисты предлагают рациональные версии. Эффект остаточного изображения возникал из-за контраста черного и белого. При долгом рассматривании глаза устают, создавая иллюзию движения.
Перспективные искажения происходили за счет того, что Малевич использовал неидеальную геометрию. Это могло вызывать подсознательный дискомфорт. Кроме того, могло сработать самовнушение. Репутация "загадочного" произведения провоцирует ожидание необычных ощущений.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители в зале Государственной Третьяковской галереи, где экспонируется картина "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
Посетители в зале Государственной Третьяковской галереи, где экспонируется картина Черный супрематический квадрат художника Казимира Малевича - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители в зале Государственной Третьяковской галереи, где экспонируется картина "Черный супрематический квадрат" художника Казимира Малевича
Хотя научных подтверждений "портальных" свойств нет, "Черный квадрат" остается объектом мифологизации. Возможно, его тайна заключается в способности супрематизма воздействовать на подсознание, создавая ощущение соприкосновения с иным измерением.
Сам же Малевич утверждал, что открыл четвертое измерение, совершенно новую реальность, которую назвал "супрематизм" (supremus — по-латыни "высший"). Постичь эту реальность можно только через супрематистское искусство, а "Черный квадрат" — это своеобразный портал в запредельный, высший мир.
 
Санкт-ПетербургКазимир МалевичТретьяковская галереяРусский музей
 
 
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