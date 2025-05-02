https://ria.ru/20250502/liksutov-2014492039.html

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве - РИА Новости, 02.05.2025

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве

Московские компании увеличили производство машин и оборудования на 14,3% при поддержке города по итогам первого квартала 2025 года, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:00:00+03:00

2025-05-02T11:00:00+03:00

2025-05-02T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

технологии

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Московские компании увеличили производство машин и оборудования на 14,3% при поддержке города по итогам первого квартала 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает машиностроительный комплекс. Благодаря мерам поддержки столичные компании обеспечивают различные отрасли экономики всем необходимым – грузоподъемными кранами, станками, насосами, роботизированные системами, лифтами и другими изделиями", – отметил Ликсутов, его слова приводят в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он отметил, что производство машин и техники для лесного и сельского хозяйства выросло на 31,5%, а оборудования для обработки металлов и других твердых материалов – на 13,4%.Всего в машиностроительном комплексе Москвы действуют более 260 заводов. Изделия, которые производятся столичными предприятиями, применяются в нефтегазовой, аэрокосмической промышленности, медицине, энергетике и других областях по России и за границей. Меры поддержки для предприятий способствуют повышению производственных мощностей, увеличению ассортимента и росту выпуска продукции."Мы предлагаем промышленникам свыше 20 всесторонних мер поддержки – финансовых и нефинансовых. С их помощью заводы, удовлетворяя растущие потребности рынка, в первом квартале 2025 года отгрузили машин и оборудования на сумму более 47 миллиардов рублей", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что московские предприятия нарастили производство машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов в 2,7 раза, а техники для сельского и лесного хозяйства – более чем в семь раз.Так, столичная компания "Бивертех" делает фрезерные станки для многопроизводительной обработки большого спектра металлов, сплавов и пластмасс. Отличительные черты товаров – высокая жесткость, компактность, продуманная эргономика, мощность.Производственные мощности предприятия "ЛАССАРД" расположены на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва". Компания разрабатывает и производит лазерные системы, оборудование на их основе, а также оптические столы и оптомеханические изделия.В свою очередь, завод "ЭРлаб" делает автономные комплексы с искусственным интеллектом для мониторинга растений в теплицах и в открытом грунте.В Москве сосредоточены свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, на них трудятся более 750 тысяч человек. Среди мер поддержки компаниям доступны льготное инвесткредитование, возможность аренды земли у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестпроектов и другие.

https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html

https://ria.ru/20250418/liksutov-2012016676.html

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максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии