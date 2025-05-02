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Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид

Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид - РИА Новости, 02.05.2025

Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:44:00+03:00

2025-05-02T09:44:00+03:00

2025-05-02T09:44:00+03:00

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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере Израиля. "Мы провели военную операцию, направленную против авиабазы ​​Рамат-Давид к востоку от оккупированной Хайфы. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая достигла цели. Системы ПВО противника не смогли перехватить ракету", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале. Хуситы с марта возобновили обстрелы Израиля после того, как прекратилось перемирие в палестинском секторе Газа, и Израиль перестал пускать туда гуманитарную помощь.

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в мире, израиль, йемен, хайфа, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году