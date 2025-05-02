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Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид - РИА Новости, 02.05.2025
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09:44 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html
Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид
Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид - РИА Новости, 02.05.2025
Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:44:00+03:00
2025-05-02T09:44:00+03:00
в мире
израиль
йемен
хайфа
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере Израиля. "Мы провели военную операцию, направленную против авиабазы ​​Рамат-Давид к востоку от оккупированной Хайфы. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая достигла цели. Системы ПВО противника не смогли перехватить ракету", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале. Хуситы с марта возобновили обстрелы Израиля после того, как прекратилось перемирие в палестинском секторе Газа, и Израиль перестал пускать туда гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html
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в мире, израиль, йемен, хайфа, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Хайфа, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид

Хуситы заявили о первой атаке на авиабазу Рамат Давид на севере Израиля

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере Израиля.
«
"Мы провели военную операцию, направленную против авиабазы ​​Рамат-Давид к востоку от оккупированной Хайфы. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая достигла цели. Системы ПВО противника не смогли перехватить ракету", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале.
Хуситы с марта возобновили обстрелы Израиля после того, как прекратилось перемирие в палестинском секторе Газа, и Израиль перестал пускать туда гуманитарную помощь.
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В миреИзраильЙеменХайфаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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