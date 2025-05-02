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ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:08:00+03:00
2025-05-02T13:08:00+03:00
2025-05-02T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены десять украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США, два безэкипажных катера повреждены", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что с 09:00 до 10:00 средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.Ранее в пятницу министерство сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html
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вооруженные силы украины, россия, черное море, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Черное море, США, Безопасность
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС РФ ночью и утром уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море