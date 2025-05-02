Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.05.2025 (обновлено: 16:15 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/katera-2014671088.html
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:08:00+03:00
2025-05-02T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
черное море
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_385dc415294a1339b114bba393a6eb8d.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены десять украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США, два безэкипажных катера повреждены", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что с 09:00 до 10:00 средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.Ранее в пятницу министерство сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2810644c58480478175107f474978a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, черное море, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Черное море, США, Безопасность
ВС России уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

ВС РФ ночью и утром уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Берег Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены десять украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США, два безэкипажных катера повреждены", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
30 апреля, 06:48
Там уточнили, что с 09:00 до 10:00 средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.
Ранее в пятницу министерство сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЧерное мореСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала