https://ria.ru/20250502/kadyrov-2014707009.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.05.2025

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и легковой автомобиль ВСУ в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:27:00+03:00

2025-05-02T19:27:00+03:00

2025-05-02T19:41:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 2 май — РИА Новости. Полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и легковой автомобиль ВСУ в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка "Ахмат-Россия" на окраине города Середина-Буды, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения — легковой автомобиль. Они принадлежали расчету дроноводов ВСУ. Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе", — написал он.Как отметил Кадыров, благодаря российским бойцам противник больше не сможет использовать этот опорный пункт, а машина превратилась в груду металлолома.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014443107.html

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Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области 2025-05-02T19:27 true PT1M19S

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