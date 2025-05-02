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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 02.05.2025 (обновлено: 19:41 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/kadyrov-2014707009.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.05.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и легковой автомобиль ВСУ в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:27:00+03:00
2025-05-02T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
рамзан кадыров
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 2 май — РИА Новости. Полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и легковой автомобиль ВСУ в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка "Ахмат-Россия" на окраине города Середина-Буды, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения — легковой автомобиль. Они принадлежали расчету дроноводов ВСУ. Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе", — написал он.Как отметил Кадыров, благодаря российским бойцам противник больше не сможет использовать этот опорный пункт, а машина превратилась в груду металлолома.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html
https://ria.ru/20250430/vsu-2014443107.html
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области
Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области
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сумская область, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Рамзан Кадыров, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Кадыров: полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и авто ВСУ в Сумской области

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ГРОЗНЫЙ, 2 май — РИА Новости. Полк "Ахмат-Север" уничтожил опорный пункт и легковой автомобиль ВСУ в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка "Ахмат-Россия" на окраине города Середина-Буды, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения — легковой автомобиль. Они принадлежали расчету дроноводов ВСУ. Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе", — написал он.
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Как отметил Кадыров, благодаря российским бойцам противник больше не сможет использовать этот опорный пункт, а машина превратилась в груду металлолома.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под свой контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРамзан КадыровРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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