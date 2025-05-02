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Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 02.05.2025
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06:06 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/izrail-2014641680.html
Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена
Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 02.05.2025
Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении Израиля была выпущена ракета из Йемена, и заявила, что попыталась ее перехватить. РИА Новости, 02.05.2025
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2025-05-02T06:06:00+03:00
израиль
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении Израиля была выпущена ракета из Йемена, и заявила, что попыталась ее перехватить. Как отметила пресс-служба армии, из-за пуска ракеты в некоторых районах Израиля прозвучала воздушная тревога. По данным системы предупреждения о ракетных обстрелах, воздушная тревога звучала в населенных пунктах на севере страны. "После того, как некоторое время назад в ряде районов Израиля прозвучали сирены, с территории Йемена была запущена ракета. В направлении ракеты был направлен перехватчик, результаты перехвата изучаются. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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израиль, йемен
Израиль, Йемен
Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена

Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена и попытке ее перехвата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении Израиля была выпущена ракета из Йемена, и заявила, что попыталась ее перехватить.
Как отметила пресс-служба армии, из-за пуска ракеты в некоторых районах Израиля прозвучала воздушная тревога. По данным системы предупреждения о ракетных обстрелах, воздушная тревога звучала в населенных пунктах на севере страны.
"После того, как некоторое время назад в ряде районов Израиля прозвучали сирены, с территории Йемена была запущена ракета. В направлении ракеты был направлен перехватчик, результаты перехвата изучаются. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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ИзраильЙемен
 
 
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