https://ria.ru/20250502/izrail-2014641680.html

Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена

Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 02.05.2025

Армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении Израиля была выпущена ракета из Йемена, и заявила, что попыталась ее перехватить. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:06:00+03:00

2025-05-02T06:06:00+03:00

2025-05-02T06:06:00+03:00

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йемен

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении Израиля была выпущена ракета из Йемена, и заявила, что попыталась ее перехватить. Как отметила пресс-служба армии, из-за пуска ракеты в некоторых районах Израиля прозвучала воздушная тревога. По данным системы предупреждения о ракетных обстрелах, воздушная тревога звучала в населенных пунктах на севере страны. "После того, как некоторое время назад в ряде районов Израиля прозвучали сирены, с территории Йемена была запущена ракета. В направлении ракеты был направлен перехватчик, результаты перехвата изучаются. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/netanyakhu-2014638263.html

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израиль, йемен