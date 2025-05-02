https://ria.ru/20250502/germaniya-2014716027.html
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте - РИА Новости, 02.05.2025
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте
Три человека тяжело пострадали в результате наезда автомобиля в немецком Штутгарте, их госпитализировали в клиники города, информирует городская пожарная служба РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:39:00+03:00
2025-05-02T21:39:00+03:00
2025-05-02T21:42:00+03:00
в мире
штутгарт
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три человека тяжело пострадали в результате наезда автомобиля в немецком Штутгарте, их госпитализировали в клиники города, информирует городская пожарная служба в соцсети X. Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте. "Есть несколько пострадавших, из них трое пострадали тяжело. Их госпитализировали в клиники Штутгарта. Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте", - сообщила пожарная служба города. Ранее таблоид Bild сообщал, Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе у трамвайной остановки, в результате чего пострадали от трех до шести человек. Полиция Штутгарта подтвердила наезд автомобиля на группу людей, водитель был задержан. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014715500.html
https://ria.ru/20250303/zabolevanie-2002858237.html
штутгарт
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, штутгарт, германия
В мире, Штутгарт, Германия
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте
Трое из пострадавших при наезде автомобиля в Штутгарте получили тяжелые травмы