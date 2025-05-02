https://ria.ru/20250502/germaniya-2014716027.html

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте - РИА Новости, 02.05.2025

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте

Три человека тяжело пострадали в результате наезда автомобиля в немецком Штутгарте, их госпитализировали в клиники города, информирует городская пожарная служба РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:39:00+03:00

2025-05-02T21:39:00+03:00

2025-05-02T21:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три человека тяжело пострадали в результате наезда автомобиля в немецком Штутгарте, их госпитализировали в клиники города, информирует городская пожарная служба в соцсети X. Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте. "Есть несколько пострадавших, из них трое пострадали тяжело. Их госпитализировали в клиники Штутгарта. Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте", - сообщила пожарная служба города. Ранее таблоид Bild сообщал, Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе у трамвайной остановки, в результате чего пострадали от трех до шести человек. Полиция Штутгарта подтвердила наезд автомобиля на группу людей, водитель был задержан. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014715500.html

https://ria.ru/20250303/zabolevanie-2002858237.html

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в мире, штутгарт, германия