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В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2025
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19:53 02.05.2025 (обновлено: 20:33 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014709007.html
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2025
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие, сообщила местная полиция в соцсети X. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие, сообщила местная полиция в соцсети X."Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Несколько пострадавших &lt;...&gt; Есть также пострадавшие с серьезными травмами", — говорится в заявлении.Как уточнила газета Bild, инцидент произошел на пешеходном переходе к трамвайной остановке, его виновником стал водитель Mercedes G-класса. По данным СМИ, жертвами ЧП стали как минимум шесть человек, но в полиции указали, что точное число пострадавших еще не установлено. Очевидцы сообщили, что среди них может быть женщина с коляской.
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в мире, штутгарт, германия
В мире, Штутгарт, Германия
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

В Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, как минимум 6 человек пострадали

© Getty Images / picture alliance / Marco KreftingСотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Getty Images / picture alliance / Marco Krefting
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие, сообщила местная полиция в соцсети X.
"Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Несколько пострадавших <...> Есть также пострадавшие с серьезными травмами", — говорится в заявлении.
Как уточнила газета Bild, инцидент произошел на пешеходном переходе к трамвайной остановке, его виновником стал водитель Mercedes G-класса.
По данным СМИ, жертвами ЧП стали как минимум шесть человек, но в полиции указали, что точное число пострадавших еще не установлено. Очевидцы сообщили, что среди них может быть женщина с коляской.
Полицейский в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Копенгагене автомобиль наехал на толпу
30 апреля, 17:19
 
В миреШтутгартГермания
 
 
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