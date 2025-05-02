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В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2025
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие, сообщила местная полиция в соцсети X. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:53:00+03:00
2025-05-02T19:53:00+03:00
2025-05-02T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие, сообщила местная полиция в соцсети X."Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Несколько пострадавших <...> Есть также пострадавшие с серьезными травмами", — говорится в заявлении.Как уточнила газета Bild, инцидент произошел на пешеходном переходе к трамвайной остановке, его виновником стал водитель Mercedes G-класса. По данным СМИ, жертвами ЧП стали как минимум шесть человек, но в полиции указали, что точное число пострадавших еще не установлено. Очевидцы сообщили, что среди них может быть женщина с коляской.
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в мире, штутгарт, германия
В мире, Штутгарт, Германия
В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, как минимум 6 человек пострадали