Рейтинг@Mail.ru
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии - РИА Новости, 02.05.2025
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии
Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:24:00+03:00
2025-05-02T13:24:00+03:00
в мире
германия
саксония
тюрингия
флориан филиппо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_124:0:2948:1588_1920x0_80_0_0_e3994855d9126882ac22da7c8d0ae51b.jpg
ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее немецкая контрразведывательная служба - Ведомство по охране конституции ФРГ - приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны. "Тотальная диктатура! Германия возвращается к своим худшим демонам, к своей глубинной природе, поощряемая все более тоталитарным ЕС! Нужно пробудиться, или умереть в диктатуре!", - прокомментировал Филиппо новость в соцсети X. Как пишет политик, ссылаясь на СМИ, это решение может привести к запрету партии, немецкое правительство теперь может законно усилить наблюдение за АдГ и ее членами, а также на законных основаниях отслеживать их коммуникацию. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html
https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html
германия
саксония
тюрингия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония, тюрингия, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Флориан Филиппо, Евросоюз
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии

Филиппо назвал признание АдГ в ФРГ правоэкстремистской проявлением диктатуры

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее немецкая контрразведывательная служба - Ведомство по охране конституции ФРГ - приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Германия переживает поворотный момент в своей истории
10 апреля, 08:00
"Тотальная диктатура! Германия возвращается к своим худшим демонам, к своей глубинной природе, поощряемая все более тоталитарным ЕС! Нужно пробудиться, или умереть в диктатуре!", - прокомментировал Филиппо новость в соцсети X.
Как пишет политик, ссылаясь на СМИ, это решение может привести к запрету партии, немецкое правительство теперь может законно усилить наблюдение за АдГ и ее членами, а также на законных основаниях отслеживать их коммуникацию.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией.
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Путин, помоги: в Западной Европе зреет пророссийский госпереворот
25 февраля, 08:00
 
В миреГерманияСаксонияТюрингияФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала