https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html

Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии

Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии - РИА Новости, 02.05.2025

Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии

Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:24:00+03:00

2025-05-02T13:24:00+03:00

2025-05-02T13:24:00+03:00

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее немецкая контрразведывательная служба - Ведомство по охране конституции ФРГ - приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны. "Тотальная диктатура! Германия возвращается к своим худшим демонам, к своей глубинной природе, поощряемая все более тоталитарным ЕС! Нужно пробудиться, или умереть в диктатуре!", - прокомментировал Филиппо новость в соцсети X. Как пишет политик, ссылаясь на СМИ, это решение может привести к запрету партии, немецкое правительство теперь может законно усилить наблюдение за АдГ и ее членами, а также на законных основаниях отслеживать их коммуникацию. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, саксония, тюрингия, флориан филиппо, евросоюз