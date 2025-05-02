Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии
Филиппо назвал признание АдГ в ФРГ правоэкстремистской проявлением диктатуры
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Решение в Германии о приписывании партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской стало проявлением тотальной диктатуры, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее немецкая контрразведывательная служба - Ведомство по охране конституции ФРГ - приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны.
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Как пишет политик, ссылаясь на СМИ, это решение может привести к запрету партии, немецкое правительство теперь может законно усилить наблюдение за АдГ и ее членами, а также на законных основаниях отслеживать их коммуникацию.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией.
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
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