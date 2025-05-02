https://ria.ru/20250502/gaza-2014678325.html

В Газе заявили о гибели более 20 человек от утренних ударов Израиля

В Газе заявили о гибели более 20 человек от утренних ударов Израиля - РИА Новости, 02.05.2025

В Газе заявили о гибели более 20 человек от утренних ударов Израиля

Не менее 25 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:24:00+03:00

2025-05-02T14:24:00+03:00

2025-05-02T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Не менее 25 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. “Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа с утра пятницы стали 25 человек”, - передает телеканал. По данным корреспондента Al-Jazeera, бомбардировкам подверглись цели в городах Хан-Юнис, Газа, Бейт-Лахия, Дейр-эль-Балах, в лагере Эль-Бурейдж, включая жилые дома и палатки беженцев. Эль-Бурейдж подвергся также артиллерийскому обстрелу. По последним данным Минздрава сектора Газа, после возобновления военных действий 18 марта жертвами израильских ударов стали более 2,3 тысяч человек, пострадали более 6 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по секторуГаза. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа