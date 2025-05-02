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В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге - РИА Новости, 02.05.2025
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14:05 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/evakuatsiya-2014676886.html
В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге
В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге - РИА Новости, 02.05.2025
В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге
Пожарные эвакуировали пять человек из микроавтобуса, застрявшего между переливами на дороге после ливня в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:05:00+03:00
2025-05-02T14:05:00+03:00
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Пожарные эвакуировали пять человек из микроавтобуса, застрявшего между переливами на дороге после ливня в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале министерство ГО и ЧС региона. Ранее в минГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что 10 сел в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя. "Краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который "застрял" между переливами в Анучинском округе вблизи села Скворцово", - говорится в сообщении. Пост сопроводили видео: через бурлящий поток воды перекинуто бревно, по которому пожарные помогают пройти женщине, держащейся за страховочный трос. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге

В Приморье эвакуировали 5 людей из автобуса, застрявшего между потоками воды

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Пожарные эвакуировали пять человек из микроавтобуса, застрявшего между переливами на дороге после ливня в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале министерство ГО и ЧС региона.
Ранее в минГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что 10 сел в четырёх районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного дождя.
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя
Вчера, 10:48
"Краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который "застрял" между переливами в Анучинском округе вблизи села Скворцово", - говорится в сообщении.
Пост сопроводили видео: через бурлящий поток воды перекинуто бревно, по которому пожарные помогают пройти женщине, держащейся за страховочный трос.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
Ливень - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Приморье ливни размыли насыпной мост
Вчера, 08:26
 
ВладивостокПроисшествия
 
 
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