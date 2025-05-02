https://ria.ru/20250502/efimov-2014523023.html

Ефимов: в девяти округах Москвы появятся школы и детсады в рамках МаИП

Ефимов: в девяти округах Москвы появятся школы и детсады в рамках МаИП - РИА Новости, 02.05.2025

Ефимов: в девяти округах Москвы появятся школы и детсады в рамках МаИП

В девяти округах Москвы построят школы, детские сады и другие социальные объекты в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В девяти округах Москвы построят школы, детские сады и другие социальные объекты в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы. В рамках МаИП они реализуют 22 социально ориентированных проекта. Для этого город предоставил им около 23 гектаров земли в девяти административных округах столицы. На этих участках появятся школы, детские сады, медицинские центры и другие объекты общей площадью более 240 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, образовательные учреждения займут более 20 гектаров земли. На этой территории появятся частные и городские школы, детские сады и центры допобразования, которые займут около 186 тысяч "квадратов". Там смогут учиться более 8 тысяч детей, уточняется в сообщении.К примеру, в Молжаниновском районе построят школу на 1,5 тысячи учеников. Причем старшие и младшие дети будут учиться в разных блоках. В здании будут оборудованы кабинеты для лабораторных работ, два многофункциональных пространства для актовых залов, три помещения для занятий спортом.Еще на проспекте Вернадского построят частное учреждение, которое совместит в себе начальную и среднюю школы, детсад и центр допобразования. Там смогут учиться 960 детей.

https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html

https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html

москва

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)