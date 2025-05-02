https://ria.ru/20250502/dagestan-2014658453.html
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 02.05.2025
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:35:00+03:00
2025-05-02T10:35:00+03:00
2025-05-02T10:35:00+03:00
происшествия
кизилюртовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. “От начальника сейсмостанции РАН… поступила информация о том, что в 05.49 (мск) на территории Кизилюртовского района вблизи населенного пункта Инчха… зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 класса”, – говорится в сообщении. Толчки произошли на глубине 10 километров. По данным управления, жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
кизилюртовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизилюртовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кизилюртовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане произошло землетрясение
В Кизилюртовском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,3