https://ria.ru/20250502/dagestan-2014658453.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 02.05.2025

В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:35:00+03:00

2025-05-02T10:35:00+03:00

2025-05-02T10:35:00+03:00

происшествия

кизилюртовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. “От начальника сейсмостанции РАН… поступила информация о том, что в 05.49 (мск) на территории Кизилюртовского района вблизи населенного пункта Инчха… зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 класса”, – говорится в сообщении. Толчки произошли на глубине 10 километров. По данным управления, жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

кизилюртовский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кизилюртовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)