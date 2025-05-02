https://ria.ru/20250502/dachniki-2014477637.html

Московские компании увеличили производство товаров для дачников

Московские компании увеличили производство товаров для дачников - РИА Новости, 02.05.2025

Московские компании увеличили производство товаров для дачников

Предприятия, занимающиеся продукцией для дачников, развили новые направления и внедрили инновационные идеи, к старту загородного сезона объемы производства... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:13:00+03:00

2025-05-02T09:13:00+03:00

2025-05-02T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

производство

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Предприятия, занимающиеся продукцией для дачников, развили новые направления и внедрили инновационные идеи, к старту загородного сезона объемы производства выросли, а ассортимент – расширился, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."К началу дачного сезона столичные производители традиционно наращивают объемы выпуска и увеличивают ассортимент продукции для загородных работ и отдыха. Московские компании предлагают садоводам широкий комплекс решений – от базовых инструментов до высокотехнологичного оборудования для умных теплиц. Так, при поддержке города за первые два месяца 2025-го в столице изготовили около 134 тысяч рабочих инструментов", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Так, компания "Лаборатория инженерных систем" производит высокотехнологичное оборудование для современных промышленных теплиц. Она развивает линейку продукции для дачников, в частности создала систему для автоматизации полива небольших теплиц и открытых участков, которой можно управлять через приложение на телефоне.В свою очередь, компания "Экопарковка.ру", производящая газонные решетки, за первый квартал увеличила производство специализированного полотна почти в два раза. Продукцией, в частности, пользуются владельцы дачных участков, чтобы организовать автостоянку. Технологическое решение обеспечивает естественную вентиляцию почвы и высокую водопроницаемость. Материал устойчив к температурным перепадам через нулевую отметку. Решетка также отличается повышенной морозостойкостью и полной пожаробезопасностью."НПО Промет" производит для дачников большой ассортимент мебельной продукции. Линейка включает верстаки разных конструкций, инструментальные тележки и шкафы, а также сушильные шкафы. Такая мебель подходит для организации домашней мастерской и выполнения ремонтных работ на даче. Также предприятие выпускает гардеробную систему хранения, которую можно использовать в любых помещениях загородного дома. В 2025 году линейка производственной мебели пополнилась более чем десятью новыми позициями – среди них пластиковые ящики для хранения, тумбы для мастерской и дополнительные аксессуары.

https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html

https://ria.ru/20250424/produktsiya-2013110331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , производство