Рейтинг@Mail.ru
Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/beglov-2014706812.html
Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова
Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова - РИА Новости, 02.05.2025
Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова
В Мариуполе открылась вторая очередь Музея А.А. Жданова – филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:25:00+03:00
2025-05-02T19:25:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996760937_0:27:3074:1756_1920x0_80_0_0_16bf06658d6b1b02ce05c4d1b0800808.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе открылась вторая очередь Музея А.А. Жданова – филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун."Мы выполнили поручение президента России – создали музей в память об уроженце Мариуполя, руководителе Ленинграда в годы блокады Андрее Александровиче Жданове. Его талант и опыт руководителя, преданность Родине сыграли решающую роль в том, что Ленинград выстоял. Создание музея в родном городе Андрея Жданова — это дань уважения его памяти и памяти всех тех, кто защищал нашу Родину, кто не отдал врагу Ленинград. Для нас было важно возродить этот музей в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитника Отечества", - приводит пресс-служба слова Беглова.Он отметил, что петербургскиеи мариупольские специалисты провели огромную работу - восстановили здание, собрали архивные материалы.По данным пресс-службы, экспозицию подготовили специалисты Музея обороны и блокады Ленинграда при поддержке комитета по культуре Санкт‑Петербурга. Первая очередь была открыта 15 февраля 2025 года, сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ.Экспозиция состоит из трех блоков. Вводная часть "Андрей. Начало" посвящена детству Жданова, родившемуся в Мариуполе 26 февраля 1896 года, и годам юности - на родине матери, в Тверской губернии. Основная часть "Тов. Жданов. Ленинград" рассказывает о руководящей работе Жданова. Заключительная часть экспозиции под названием "Человек на войне" посвящена истории двух городов-побратимов, переживших тяжелейшие военные события, она отражает личные истории жителей блокадного Ленинграда и мариупольцев в 10-20-х годах XXI века."В экспозиции представлены уникальные фотографии и документы из семейного архива Ждановых, а также материал, предоставленный архивами Петербурга и Москвы. В частности, ряд судьбоносных для Ленинграда постановлений Военного совета Ленинградского фронта, хранящихся в Центральном архиве министерства обороны", — говорится в сообщении.В музее проведена полная настройка программно-аппаратного комплекса и медиаконтента с добавлением новых архивных видеоматериалов, запечатлевших Жданова в годы его работы в Ленинграде.Для посетителей доступны аудиозаписи воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и жителей Мариуполя, переживших в наше время боевые действия на территории города.В музее создана зона временных выставок, где на днях открылась экспозиций известного фоторепортера и журналиста Сергей Веняского "Летописцы истории", приуроченная к 80-летию Победы.Началось формирование фильмотеки музея, включающей документальные фильмы об Андрее Жданове, блокаде Ленинграда и событиях 2014-2022 годов в ДНР, которые будут демонстрироваться в мультимедийном зале "Человек на войне"."Этот музей – еще одна связующая нить между нашими городами-побратимами, объединенными общей историей. Он объединяет два героических города – Ленинград, выстоявший в кольце блокады, и Мариуполь, показавший пример мужества в годы войны и в наши дни", - сказал Беглов.Петербург продолжает масштабную работу по восстановлению города-побратима. В 2025 году специалисты Северной столицы реализуют в Мариуполе ряд важных и знаковых проектов - восстановление Драматического театра, Свято-Троицкого храма, кинотеатра, медицинских учреждений.
https://ria.ru/20250428/beglov-2013938872.html
https://ria.ru/20250502/peterburg-2014702426.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996760937_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f04566e777e2bd7c664d44b97b610d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова

Беглов: вторая очередь Музея Жданова открылась в Мариуполе

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе открылась вторая очередь Музея А.А. Жданова – филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Беглов назвал заботу о современных героях — участниках СВО ключевой задачей
28 апреля, 21:36
"Мы выполнили поручение президента России – создали музей в память об уроженце Мариуполя, руководителе Ленинграда в годы блокады Андрее Александровиче Жданове. Его талант и опыт руководителя, преданность Родине сыграли решающую роль в том, что Ленинград выстоял. Создание музея в родном городе Андрея Жданова — это дань уважения его памяти и памяти всех тех, кто защищал нашу Родину, кто не отдал врагу Ленинград. Для нас было важно возродить этот музей в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитника Отечества", - приводит пресс-служба слова Беглова.
Он отметил, что петербургские
и мариупольские специалисты провели огромную работу - восстановили здание, собрали архивные материалы.
По данным пресс-службы, экспозицию подготовили специалисты Музея обороны и блокады Ленинграда при поддержке комитета по культуре Санкт‑Петербурга. Первая очередь была открыта 15 февраля 2025 года, сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ.
Экспозиция состоит из трех блоков. Вводная часть "Андрей. Начало" посвящена детству Жданова, родившемуся в Мариуполе 26 февраля 1896 года, и годам юности - на родине матери, в Тверской губернии. Основная часть "Тов. Жданов. Ленинград" рассказывает о руководящей работе Жданова. Заключительная часть экспозиции под названием "Человек на войне" посвящена истории двух городов-побратимов, переживших тяжелейшие военные события, она отражает личные истории жителей блокадного Ленинграда и мариупольцев в 10-20-х годах XXI века.
"В экспозиции представлены уникальные фотографии и документы из семейного архива Ждановых, а также материал, предоставленный архивами Петербурга и Москвы. В частности, ряд судьбоносных для Ленинграда постановлений Военного совета Ленинградского фронта, хранящихся в Центральном архиве министерства обороны", — говорится в сообщении.
В музее проведена полная настройка программно-аппаратного комплекса и медиаконтента с добавлением новых архивных видеоматериалов, запечатлевших Жданова в годы его работы в Ленинграде.
Для посетителей доступны аудиозаписи воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и жителей Мариуполя, переживших в наше время боевые действия на территории города.
В музее создана зона временных выставок, где на днях открылась экспозиций известного фоторепортера и журналиста Сергей Веняского "Летописцы истории", приуроченная к 80-летию Победы.
Началось формирование фильмотеки музея, включающей документальные фильмы об Андрее Жданове, блокаде Ленинграда и событиях 2014-2022 годов в ДНР, которые будут демонстрироваться в мультимедийном зале "Человек на войне".
"Этот музей – еще одна связующая нить между нашими городами-побратимами, объединенными общей историей. Он объединяет два героических города – Ленинград, выстоявший в кольце блокады, и Мариуполь, показавший пример мужества в годы войны и в наши дни", - сказал Беглов.
Петербург продолжает масштабную работу по восстановлению города-побратима. В 2025 году специалисты Северной столицы реализуют в Мариуполе ряд важных и знаковых проектов - восстановление Драматического театра, Свято-Троицкого храма, кинотеатра, медицинских учреждений.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Беглов: Петербург установил монумент "Мариуполь – город воинской славы"
Вчера, 18:15
 
Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала