https://ria.ru/20250502/beglov-2014706812.html

Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова

Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова - РИА Новости, 02.05.2025

Беглов: в Мариуполе открылась вторая очередь Музея Жданова

В Мариуполе открылась вторая очередь Музея А.А. Жданова – филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:25:00+03:00

2025-05-02T19:25:00+03:00

2025-05-02T19:25:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Мариуполе открылась вторая очередь Музея А.А. Жданова – филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун."Мы выполнили поручение президента России – создали музей в память об уроженце Мариуполя, руководителе Ленинграда в годы блокады Андрее Александровиче Жданове. Его талант и опыт руководителя, преданность Родине сыграли решающую роль в том, что Ленинград выстоял. Создание музея в родном городе Андрея Жданова — это дань уважения его памяти и памяти всех тех, кто защищал нашу Родину, кто не отдал врагу Ленинград. Для нас было важно возродить этот музей в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитника Отечества", - приводит пресс-служба слова Беглова.Он отметил, что петербургскиеи мариупольские специалисты провели огромную работу - восстановили здание, собрали архивные материалы.По данным пресс-службы, экспозицию подготовили специалисты Музея обороны и блокады Ленинграда при поддержке комитета по культуре Санкт‑Петербурга. Первая очередь была открыта 15 февраля 2025 года, сразу после завершения ремонтно-восстановительных работ.Экспозиция состоит из трех блоков. Вводная часть "Андрей. Начало" посвящена детству Жданова, родившемуся в Мариуполе 26 февраля 1896 года, и годам юности - на родине матери, в Тверской губернии. Основная часть "Тов. Жданов. Ленинград" рассказывает о руководящей работе Жданова. Заключительная часть экспозиции под названием "Человек на войне" посвящена истории двух городов-побратимов, переживших тяжелейшие военные события, она отражает личные истории жителей блокадного Ленинграда и мариупольцев в 10-20-х годах XXI века."В экспозиции представлены уникальные фотографии и документы из семейного архива Ждановых, а также материал, предоставленный архивами Петербурга и Москвы. В частности, ряд судьбоносных для Ленинграда постановлений Военного совета Ленинградского фронта, хранящихся в Центральном архиве министерства обороны", — говорится в сообщении.В музее проведена полная настройка программно-аппаратного комплекса и медиаконтента с добавлением новых архивных видеоматериалов, запечатлевших Жданова в годы его работы в Ленинграде.Для посетителей доступны аудиозаписи воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и жителей Мариуполя, переживших в наше время боевые действия на территории города.В музее создана зона временных выставок, где на днях открылась экспозиций известного фоторепортера и журналиста Сергей Веняского "Летописцы истории", приуроченная к 80-летию Победы.Началось формирование фильмотеки музея, включающей документальные фильмы об Андрее Жданове, блокаде Ленинграда и событиях 2014-2022 годов в ДНР, которые будут демонстрироваться в мультимедийном зале "Человек на войне"."Этот музей – еще одна связующая нить между нашими городами-побратимами, объединенными общей историей. Он объединяет два героических города – Ленинград, выстоявший в кольце блокады, и Мариуполь, показавший пример мужества в годы войны и в наши дни", - сказал Беглов.Петербург продолжает масштабную работу по восстановлению города-побратима. В 2025 году специалисты Северной столицы реализуют в Мариуполе ряд важных и знаковых проектов - восстановление Драматического театра, Свято-Троицкого храма, кинотеатра, медицинских учреждений.

https://ria.ru/20250428/beglov-2013938872.html

https://ria.ru/20250502/peterburg-2014702426.html

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санкт-петербург, александр беглов