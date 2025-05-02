https://ria.ru/20250502/baskov-2014340267.html

Зачем Басков носит кольцо на безымянном пальце? Дело не в свадьбе

Зачем Басков носит кольцо на безымянном пальце? Дело не в свадьбе - РИА Новости, 02.05.2025

Зачем Басков носит кольцо на безымянном пальце? Дело не в свадьбе

Николай Басков привык, что его личная жизнь часто становится темой для обсуждений. Недавно он снова оказался в центре внимания из-за кольца на безымянном... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:50:00+03:00

2025-05-02T09:50:00+03:00

2025-05-02T09:50:00+03:00

шоубиз

николай басков

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Николай Басков привык, что его личная жизнь часто становится темой для обсуждений. Недавно он снова оказался в центре внимания из-за кольца на безымянном пальце. Появление украшения на пальце спровоцировало волну слухов о возможном романе или даже тайном браке артиста. Однако сам Басков поспешил развеять эти предположения. Так что же означает кольцо?Готов к переменамАртист признался, что по-прежнему открыт для серьезных отношений. Теперь Басков ищет не звездную спутницу, а "простую, домашнюю" женщину, которая станет ему надежной опорой. Опыт прошлых романов с публичными персонами убедил его, что союз со "светской львицей" редко бывает прочным."Я готов к переменам", — честно признался певец.Правда, на активные поиски второй половинки у Баскова пока нет времени. Его график заполнен концертами и съемками."Может, и прячу свою любовь, — говорил Николай спецкору "Комсомольской правды" в интервью. — Слушай, столько всего у меня выставлялось в этой жизни напоказ, что я решил, что, может быть, отчасти и все мои неудачи на личном фронте были связаны с тем, что меня обсуждали, говорили, что все мои отношения — это пиар. Эти сплетни приводили к определенному недопониманию с моими женщинами, и наши отношения постепенно сходили на нет. Я так устал от выяснений отношений, что не хочу уже на это тратить свое время".Поклонникам остается лишь гадать, правда ли кольцо — случайный выбор, или это намек на грядущие перемены. Ясно одно: сам Николай не намерен комментировать слухи без повода.Внимательные журналисты также отметили, что украшение Басков стоит целое состояние. Кольцо обошлось Николаю по цене столичной однокомнатной квартиры.Личный талисман и символ успехаХодят слухи, что певец носит кольцо на безымянном пальце, чтобы привлечь богатство и удачу. Предполагается, что кольцо — это личный талисман артиста, который помогает ему в карьере и финансах.Эзотерики отмечают: кольца — это не только украшения, но и мощные инструменты. Они способны влиять на энергетику человека, привлекать удачу, богатство и успех. Считается, что каждый палец на руке связан с определенными аспектами жизни. Кольца, надетые на те или иные пальцы, могут усиливать или ослаблять эту энергию.Кольцо на безымянном пальце связывают с творчеством, эмоциями и отношениями. В западной традиции на этом пальце носят обручальные кольца. Помимо этого, оно может усиливать удачу в делах, связанных с искусством, креативом и сотрудничеством.Также нужно правильно выбрать палец, если хочется привлечь финансы и удачу в рабочих вопросах. Рекомендуется носить кольца на большом, среднем, указательном пальцах и мизинце. Безымянный палец в список не попал.Магия колец: как украшения помогают привлекать богатствоКроме того, материал и дизайн кольца играют ключевую роль. Усиливать все способности будут кольца из драгоценных металлов — бижутерия не подходит.Золото испокон веков символизирует роскошь и финансовое благополучие. Кольца из этого благородного металла считаются мощными талисманами, усиливающими денежную энергию и способствующими притоку богатства.Серебро обладает защитными свойствами и развивает интуицию. Украшения из этого металла помогают уберечься от необдуманных трат и привлекают удачу в коммерческих делах. Драгоценные и полудрагоценные камни также могут многократно усиливать действие украшений.Правильно подобранное кольцо может стать не только стильным аксессуаром, но и мощным денежным талисманом. Неизвестно, носит ли певец Николай Басков кольцо на безымянном пальце как часть ритуала для привлечения богатства. Однако можно смело отметить, что исполнитель очень успешен и финансово благополучен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай басков