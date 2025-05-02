https://ria.ru/20250502/alaudinov-2014668602.html
Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток"
Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток" - РИА Новости, 02.05.2025
Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток"
Бойцы, попавшие в госпиталь после операции "Поток" в Курской области, возвращаются в строй, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:36:00+03:00
2025-05-02T12:36:00+03:00
2025-05-02T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
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КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы, попавшие в госпиталь после операции "Поток" в Курской области, возвращаются в строй, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Ребята, которые у нас принимали участие непосредственно в операции "Поток", действительно часть из них до сих пор находится на излечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй... Это очень достойные ребята, героические патриоты, и я так думаю, что в скором времени они еще покажут нам результаты, именно в уничтожении противника и продвижения вперед", - сообщил Алаудинов. Командир пожелал бойцам, которые на данный момент в госпитале, скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В прошлую субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html
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Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток"
Бойцы, попавшие в госпиталь после операции "Поток", возвращаются в строй