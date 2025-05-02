https://ria.ru/20250502/alaudinov-2014668602.html

Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток"

Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток" - РИА Новости, 02.05.2025

Алаудинов рассказал о бойцах, попавших в госпиталь после операции "Поток"

Бойцы, попавшие в госпиталь после операции "Поток" в Курской области, возвращаются в строй, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:36:00+03:00

2025-05-02T12:36:00+03:00

2025-05-02T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

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КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы, попавшие в госпиталь после операции "Поток" в Курской области, возвращаются в строй, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Ребята, которые у нас принимали участие непосредственно в операции "Поток", действительно часть из них до сих пор находится на излечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй... Это очень достойные ребята, героические патриоты, и я так думаю, что в скором времени они еще покажут нам результаты, именно в уничтожении противника и продвижения вперед", - сообщил Алаудинов. Командир пожелал бойцам, которые на данный момент в госпитале, скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В прошлую субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html

курская область

россия

суджа

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апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность