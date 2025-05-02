https://ria.ru/20250502/aktsija-2014690139.html

Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России

Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России - РИА Новости, 02.05.2025

Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России

Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых". РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:15:00+03:00

2025-05-02T16:15:00+03:00

2025-05-02T16:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

рэу имени г. в. плеханова

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084838_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_1b762b7052632ba9fa9f3b3ea53e050f.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых"."Окна Победы" уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе. Как подчеркнули в организации, партнерами акции также стали крупные компании и предприятия."Так, "Первые" украсили памятными трафаретами окна ВЭБ Центра, здания Росреестра, Института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова", — добавили в пресс-службе."Движение первых" разработало более 30 вариантов памятных трафаретов: от сюжетов с георгиевской лентой до изображений известных памятников, в том числе "Ржевского мемориала Советскому солдату" и "Алеши".

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013233897.html

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870375553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), рэу имени г. в. плеханова, 80-летие победы в великой отечественной войне