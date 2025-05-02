https://ria.ru/20250502/aktsija-2014690139.html
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России - РИА Новости, 02.05.2025
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых". РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:15:00+03:00
2025-05-02T16:15:00+03:00
2025-05-02T16:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
рэу имени г. в. плеханова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых"."Окна Победы" уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе. Как подчеркнули в организации, партнерами акции также стали крупные компании и предприятия."Так, "Первые" украсили памятными трафаретами окна ВЭБ Центра, здания Росреестра, Института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова", — добавили в пресс-службе."Движение первых" разработало более 30 вариантов памятных трафаретов: от сюжетов с георгиевской лентой до изображений известных памятников, в том числе "Ржевского мемориала Советскому солдату" и "Алеши".
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013233897.html
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870375553.html
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общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), рэу имени г. в. плеханова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), РЭУ имени Г. В. Плеханова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России
"Движение первых" запустило акцию "Окна Победы" во всех регионах России