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Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:15 02.05.2025 (обновлено: 16:50 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/aktsija-2014690139.html
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России - РИА Новости, 02.05.2025
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых". РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:15:00+03:00
2025-05-02T16:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
рэу имени г. в. плеханова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых"."Окна Победы" уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе. Как подчеркнули в организации, партнерами акции также стали крупные компании и предприятия.&quot;Так, &quot;Первые&quot; украсили памятными трафаретами окна ВЭБ Центра, здания Росреестра, Института &quot;Первая академия медиа&quot; РЭУ имени Г. В. Плеханова&quot;, — добавили в пресс-службе."Движение первых" разработало более 30 вариантов памятных трафаретов: от сюжетов с георгиевской лентой до изображений известных памятников, в том числе "Ржевского мемориала Советскому солдату" и "Алеши".
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013233897.html
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общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), рэу имени г. в. плеханова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), РЭУ имени Г. В. Плеханова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России

"Движение первых" запустило акцию "Окна Победы" во всех регионах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Окна Победы"
Всероссийская акция Окна Победы - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Всероссийская акция "Окна Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акция "Окна Победы" стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"Окна Победы" уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе.
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Как подчеркнули в организации, партнерами акции также стали крупные компании и предприятия.
«

"Так, "Первые" украсили памятными трафаретами окна ВЭБ Центра, здания Росреестра, Института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова", — добавили в пресс-службе.

"Движение первых" разработало более 30 вариантов памятных трафаретов: от сюжетов с георгиевской лентой до изображений известных памятников, в том числе "Ржевского мемориала Советскому солдату" и "Алеши".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)РЭУ имени Г. В. Плеханова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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