На KazanForum приедут министры торговли и транспорта Афганистана
На KazanForum в мае приедут министры торговли и транспорта Афганистана
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРабота форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM"
Работа форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар планирует посетить KazanForum в мае, в афганскую делегацию войдут несколько министров, подтвердил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
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"Приедут первый вице-премьер по экономике Афганистана Абдул Гани Барадар; министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи; министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде", - сказал он, отметив, что возглавит делегацию вице-премьер.
По его словам, Барадар станет самым высокопоставленным представителем Афганистана, который посетит РФ после прихода талибов к власти.
Хабибуллин добавил, что делегацию будут сопровождать руководители ряда компаний Афганистана.
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"Впервые пройдет выставка афганских товаропроизводителей", - отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане.
Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.
Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, когда в Москву приедет афганский посол, который будет назначен правительством талибов, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.