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В Афганистане призвали США не использовать гумпомощь в качестве давления - РИА Новости, 02.05.2025
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07:48 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/afganistan-2014645107.html
В Афганистане призвали США не использовать гумпомощь в качестве давления
В Афганистане призвали США не использовать гумпомощь в качестве давления - РИА Новости, 02.05.2025
В Афганистане призвали США не использовать гумпомощь в качестве давления
Министерство экономики Афганистана призвало США не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента политического давления на афганское правительство. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:48:00+03:00
2025-05-02T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана призвало США не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента политического давления на афганское правительство. "Гуманитарная помощь, основанная на мировых законах и уважении международных принципов, жизненно важна. В чрезвычайных ситуациях, бедствиях, экономических кризисах и для уязвимых лиц такая помощь играет ключевую роль в обеспечении продовольствием, водой и доступом к услугам. Но эта помощь не должна использоваться в качестве инструментов политического давления", - заявил пресс-секретарь министерства Абдул Рахман Хабиб, комментируя распространенный в четверг квартальный отчет специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR). В отчете SIGAR конгрессу США говорится, что приостановка гуманитарной помощи и помощи в целях развития Афганистану со стороны США создала проблемы для его граждан. Организация предупредила, что если приостановка продолжится, ситуация в области здравоохранения, образования будут и дальше ухудшаться. Согласно выводам SIGAR, с 2021 года Соединенные Штаты предоставили Афганистану помощь на сумму более 3,83 миллиарда долларов. "Соединенные Штаты были крупнейшим донором программ поддержки афганского народа, выделив более 3,83 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в целях развития с момента захвата власти талибами в 2021 году", - говорится в отчете. В документе отмечается, что без дополнительного финансирования около семи миллионов человек в Афганистане могут потерять доступ к основным медицинским услугам в 2025 году. Из-за нехватки женского персонала в медицинских учреждениях в текущем году прогнозируется около 1,6 тысячи случаев материнской смертности и более 3,5 тысячи случаев младенческой смертности. В отчете SIGAR также отмечается, что на фоне существующих экономических трудностей Афганистан продолжает уделять пристальное внимание укреплению рядов своей армии и полиции. "За последние три месяца 7920 человек стали военнослужащими армии, а 10 летчиков пополнили ряды ВВС. Общая оценочная, но непроверенная численность военнослужащих составляет около 200 тысяч человек, а численность сотрудников полиции, по некоторым данным, превышает 219 тысяч человек", - отмечается в отчете.
https://ria.ru/20250411/afganistan-2010616529.html
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в мире, афганистан, сша
В мире, Афганистан, США
В Афганистане призвали США не использовать гумпомощь в качестве давления

Минэкономики Афганистана призвало США не использовать гумпомощь для давления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана призвало США не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента политического давления на афганское правительство.
"Гуманитарная помощь, основанная на мировых законах и уважении международных принципов, жизненно важна. В чрезвычайных ситуациях, бедствиях, экономических кризисах и для уязвимых лиц такая помощь играет ключевую роль в обеспечении продовольствием, водой и доступом к услугам. Но эта помощь не должна использоваться в качестве инструментов политического давления", - заявил пресс-секретарь министерства Абдул Рахман Хабиб, комментируя распространенный в четверг квартальный отчет специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).
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В отчете SIGAR конгрессу США говорится, что приостановка гуманитарной помощи и помощи в целях развития Афганистану со стороны США создала проблемы для его граждан. Организация предупредила, что если приостановка продолжится, ситуация в области здравоохранения, образования будут и дальше ухудшаться.
Согласно выводам SIGAR, с 2021 года Соединенные Штаты предоставили Афганистану помощь на сумму более 3,83 миллиарда долларов. "Соединенные Штаты были крупнейшим донором программ поддержки афганского народа, выделив более 3,83 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в целях развития с момента захвата власти талибами в 2021 году", - говорится в отчете.
В документе отмечается, что без дополнительного финансирования около семи миллионов человек в Афганистане могут потерять доступ к основным медицинским услугам в 2025 году. Из-за нехватки женского персонала в медицинских учреждениях в текущем году прогнозируется около 1,6 тысячи случаев материнской смертности и более 3,5 тысячи случаев младенческой смертности.
В отчете SIGAR также отмечается, что на фоне существующих экономических трудностей Афганистан продолжает уделять пристальное внимание укреплению рядов своей армии и полиции. "За последние три месяца 7920 человек стали военнослужащими армии, а 10 летчиков пополнили ряды ВВС. Общая оценочная, но непроверенная численность военнослужащих составляет около 200 тысяч человек, а численность сотрудников полиции, по некоторым данным, превышает 219 тысяч человек", - отмечается в отчете.
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