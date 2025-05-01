При землетрясении в Иране пострадали 29 человек
Mehr: число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 29 человек
© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения мощностью пять баллов по шкале Рихтера, произошедшего в четверг утром в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, выросло до 29 человек, передает агентство Mehr.
Ранее в четверг иранские СМИ сообщали, что в результате землетрясения, случившегося в пяти городах Хорасана-Резави в 05.10 по местному времени (04.40 мск) на глубине десять километров под землей, пострадали 19 человек.
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"Хотя это землетрясение не повлекло за собой материального ущерба, в результате него пострадали 29 человек", - говорится в сообщении агентства.
По данным Mehr, все пострадавшие получили травмы при попытке спастись от землетрясения. На данный момент, утверждает агентство, лишь один человек продолжает находиться в больнице, остальные пострадавшие уже выписаны. От землетрясения пострадали жители таких городов провинции Хорасан-Резави, как Торбете-Хейдарие, Роштхар, Гонабад и Тайбад. Агентство отмечает, что землетрясение произошло и в административном центре провинции, городе Мешхед, однако не указывает, были ли в этом городе пострадавшие.