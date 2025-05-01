https://ria.ru/20250501/zemletryasenie-2014572577.html

При землетрясении в Иране пострадали 29 человек

При землетрясении в Иране пострадали 29 человек - РИА Новости, 01.05.2025

При землетрясении в Иране пострадали 29 человек

Число пострадавших в результате землетрясения мощностью пять баллов по шкале Рихтера, произошедшего в четверг утром в северо-восточной иранской провинции... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:10:00+03:00

2025-05-01T15:10:00+03:00

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в мире

мешхед

иран

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ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения мощностью пять баллов по шкале Рихтера, произошедшего в четверг утром в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, выросло до 29 человек, передает агентство Mehr. Ранее в четверг иранские СМИ сообщали, что в результате землетрясения, случившегося в пяти городах Хорасана-Резави в 05.10 по местному времени (04.40 мск) на глубине десять километров под землей, пострадали 19 человек. "Хотя это землетрясение не повлекло за собой материального ущерба, в результате него пострадали 29 человек", - говорится в сообщении агентства. По данным Mehr, все пострадавшие получили травмы при попытке спастись от землетрясения. На данный момент, утверждает агентство, лишь один человек продолжает находиться в больнице, остальные пострадавшие уже выписаны. От землетрясения пострадали жители таких городов провинции Хорасан-Резави, как Торбете-Хейдарие, Роштхар, Гонабад и Тайбад. Агентство отмечает, что землетрясение произошло и в административном центре провинции, городе Мешхед, однако не указывает, были ли в этом городе пострадавшие.

https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html

мешхед

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мешхед, иран