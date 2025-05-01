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Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы, считает эксперт - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014535222.html
Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы, считает эксперт
Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы, считает эксперт - РИА Новости, 01.05.2025
Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы, считает эксперт
Владимир Зеленский тянет время и затягивает военные действия, несмотря на предложенное Россией перемирие на 72 часа с 8 мая и готовность Москвы к переговорам,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:33:00+03:00
2025-05-01T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский тянет время и затягивает военные действия, несмотря на предложенное Россией перемирие на 72 часа с 8 мая и готовность Москвы к переговорам, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума. "Значение объявленного президентом (России Владимиром - ред.) Путиным нового перемирия на 72 часа велико. Даже при том, что прекращение огня будет временным, если при повторении (перемирия - ред.) боевые действия будут постепенно стихать и это в конце концов приведет к окончанию войны, то это эффективный подход", - отметил Юкио Асадзума в беседе с РИА Новости. При этом эксперт отметил разницу в подходах к вопросу о переговорах и перемирии России и Украины. "Президент Путин говорит, что готов начать переговоры без предварительных условий. В ответ на это Зеленский всячески избегает прямых переговоров, в качестве причины ссылаясь на указ, запрещающий переговоры с Россией. Более того, в отношении этого 72-часового перемирия высказывает сомнения. Он должен до того, как высказывать сомнения, прежде всего немедленно приступить к перемирию и сесть за стол прямых переговоров", - сказал эксперт РИА Новости. Юкио Асадзума подчеркнул, что приходится думать, что Зеленский просто хочет выиграть время и затянуть конфликт. "Если бы Зеленский был выдающимся руководителем, то он отдал бы предпочтение не территориям, а сохранению жизней народа", - добавил советник-директор. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы, считает эксперт

Советник Асадзума: Зеленский затягивает конфликт в ответ на мирные инициативы

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский тянет время и затягивает военные действия, несмотря на предложенное Россией перемирие на 72 часа с 8 мая и готовность Москвы к переговорам, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Значение объявленного президентом (России Владимиром - ред.) Путиным нового перемирия на 72 часа велико. Даже при том, что прекращение огня будет временным, если при повторении (перемирия - ред.) боевые действия будут постепенно стихать и это в конце концов приведет к окончанию войны, то это эффективный подход", - отметил Юкио Асадзума в беседе с РИА Новости.
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При этом эксперт отметил разницу в подходах к вопросу о переговорах и перемирии России и Украины.
"Президент Путин говорит, что готов начать переговоры без предварительных условий. В ответ на это Зеленский всячески избегает прямых переговоров, в качестве причины ссылаясь на указ, запрещающий переговоры с Россией. Более того, в отношении этого 72-часового перемирия высказывает сомнения. Он должен до того, как высказывать сомнения, прежде всего немедленно приступить к перемирию и сесть за стол прямых переговоров", - сказал эксперт РИА Новости.
Юкио Асадзума подчеркнул, что приходится думать, что Зеленский просто хочет выиграть время и затянуть конфликт.
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"Если бы Зеленский был выдающимся руководителем, то он отдал бы предпочтение не территориям, а сохранению жизней народа", - добавил советник-директор.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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