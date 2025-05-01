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В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 01.05.2025 (обновлено: 23:23 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/zaporozhe-2014625537.html
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов - РИА Новости, 01.05.2025
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов
Не менее 28 взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:22:00+03:00
2025-05-01T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Не менее 28 взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба", - сказал Рогов. По его словам, боевики ВСУ пытаются сбить дроны, которые летят к своим целям – объектам, используемые боевиками для ведения боевых действий. "Сами объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250501/udar-2014619221.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов

Рогов сообщил о не менее 28 взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Не менее 28 взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба", - сказал Рогов.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку
Вчера, 21:37
По его словам, боевики ВСУ пытаются сбить дроны, которые летят к своим целям – объектам, используемые боевиками для ведения боевых действий.
"Сами объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
Вчера, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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