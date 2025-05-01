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В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов - РИА Новости, 01.05.2025
В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов
Не менее 28 взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:22:00+03:00
2025-05-01T23:22:00+03:00
2025-05-01T23:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Не менее 28 взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба", - сказал Рогов. По его словам, боевики ВСУ пытаются сбить дроны, которые летят к своим целям – объектам, используемые боевиками для ведения боевых действий. "Сами объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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В Запорожье прогремело не менее 28 взрывов
Рогов сообщил о не менее 28 взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье