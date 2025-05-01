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МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT - РИА Новости, 01.05.2025
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20:19 01.05.2025 (обновлено: 23:15 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/zakharova-2014611525.html
МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT
МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT - РИА Новости, 01.05.2025
МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT
Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:19:00+03:00
2025-05-01T23:15:00+03:00
румыния
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
телеканал rt
нато
чей боуз
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала RT.&quot;Он ничего не нарушал, пересек границу легально. &lt;…&gt; Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета&quot;, — отметила она. По словам дипломата, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью. Захарова добавила, что силовые структуры Румынии знали о прибытии Боуза и готовились заранее оказать давление на журналиста. При этом Захарова подчеркнула, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян также осудила задержание корреспондента. "Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала она в Telegram-канале. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней.
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014478530.html
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румыния, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, телеканал rt, нато, чей боуз, маргарита симоньян, бухарест
Румыния, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Телеканал RT, НАТО, Чей Боуз, Маргарита Симоньян, Бухарест
МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT

Захарова о задержании в Румынии корреспондента RT Боуза: он ничего не нарушил

© соцсети журналистаЖурналист Чей Боуз
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© соцсети журналиста
Журналист Чей Боуз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала RT.
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"Он ничего не нарушал, пересек границу легально. <…> Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", — отметила она.

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По словам дипломата, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью. Захарова добавила, что силовые структуры Румынии знали о прибытии Боуза и готовились заранее оказать давление на журналиста. При этом Захарова подчеркнула, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян также осудила задержание корреспондента.
"Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала она в Telegram-канале.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.
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Президентские выборы в Румынии

В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней.
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РумынияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияТелеканал RTНАТОЧей БоузМаргарита СимоньянБухарест
 
 
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