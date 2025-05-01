https://ria.ru/20250501/zakharova-2014611525.html

МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT

МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT - РИА Новости, 01.05.2025

МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT

Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:19:00+03:00

2025-05-01T20:19:00+03:00

2025-05-01T23:15:00+03:00

румыния

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

телеканал rt

нато

чей боуз

маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала RT."Он ничего не нарушал, пересек границу легально. <…> Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", — отметила она. По словам дипломата, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью. Захарова добавила, что силовые структуры Румынии знали о прибытии Боуза и готовились заранее оказать давление на журналиста. При этом Захарова подчеркнула, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян также осудила задержание корреспондента. "Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала она в Telegram-канале. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней.

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https://ria.ru/20250423/rumyniya-2012873556.html

https://ria.ru/20250412/rumynija-2010870422.html

румыния

россия

бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, телеканал rt, нато, чей боуз, маргарита симоньян, бухарест