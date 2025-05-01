МИД осудил задержание в Румынии корреспондента RT
Захарова о задержании в Румынии корреспондента RT Боуза: он ничего не нарушил
© соцсети журналистаЖурналист Чей Боуз
© соцсети журналиста
Журналист Чей Боуз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала RT.
«
"Он ничего не нарушал, пересек границу легально. <…> Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", — отметила она.
По словам дипломата, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью. Захарова добавила, что силовые структуры Румынии знали о прибытии Боуза и готовились заранее оказать давление на журналиста. При этом Захарова подчеркнула, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян также осудила задержание корреспондента.
"Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала она в Telegram-канале.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.
Президентские выборы в Румынии
В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней.