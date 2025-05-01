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В Японии автомобиль наехал на группу школьников - РИА Новости, 01.05.2025
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11:11 01.05.2025 (обновлено: 18:29 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014599325.html
В Японии автомобиль наехал на группу школьников
В Японии автомобиль наехал на группу школьников - РИА Новости, 01.05.2025
В Японии автомобиль наехал на группу школьников
Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:11:00+03:00
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. Дети вышли из школы после уроков и в этот момент на группу наехал автомобиль. Семь человек пострадали, но все находятся в сознании. Полиция выясняет детали происшествия и берет показания у водителя.
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авто, япония, токио, в мире
Авто, Япония, Токио, В мире
В Японии автомобиль наехал на группу школьников

NHK: семь детей пострадали при наезде автомобиля на группу школьников в Японии

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония
Сотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK.
Дети вышли из школы после уроков и в этот момент на группу наехал автомобиль. Семь человек пострадали, но все находятся в сознании.
Полиция выясняет детали происшествия и берет показания у водителя.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 05:22
 
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