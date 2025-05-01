https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014599325.html

В Японии автомобиль наехал на группу школьников

В Японии автомобиль наехал на группу школьников - РИА Новости, 01.05.2025

В Японии автомобиль наехал на группу школьников

Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:11:00+03:00

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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. Дети вышли из школы после уроков и в этот момент на группу наехал автомобиль. Семь человек пострадали, но все находятся в сознании. Полиция выясняет детали происшествия и берет показания у водителя.

https://ria.ru/20250323/yaponiya-2006738020.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, япония, токио, в мире