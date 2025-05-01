https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014599325.html
В Японии автомобиль наехал на группу школьников
В Японии автомобиль наехал на группу школьников - РИА Новости, 01.05.2025
В Японии автомобиль наехал на группу школьников
Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:11:00+03:00
2025-05-01T11:11:00+03:00
2025-05-01T18:29:00+03:00
авто
япония
токио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596382656_0:61:1281:781_1920x0_80_0_0_c7ea68da20d8a8ece17d7ce9da4afa70.jpg
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Семь детей пострадали после того, как на группу школьников наехал автомобиль, сообщил телеканал NHK. Дети вышли из школы после уроков и в этот момент на группу наехал автомобиль. Семь человек пострадали, но все находятся в сознании. Полиция выясняет детали происшествия и берет показания у водителя.
https://ria.ru/20250323/yaponiya-2006738020.html
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596382656_0:0:1127:845_1920x0_80_0_0_ce9d091764f701e45176ce60cb3b8521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, япония, токио, в мире
Авто, Япония, Токио, В мире
В Японии автомобиль наехал на группу школьников
NHK: семь детей пострадали при наезде автомобиля на группу школьников в Японии