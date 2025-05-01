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Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что хотел их убить
Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что хотел их убить - РИА Новости, 01.05.2025
Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что хотел их убить
Водитель, наехавший на группу школьников в японском городе Осака, признался, что хотел их убить, передает агентство Киодо. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:29:00+03:00
2025-05-01T11:29:00+03:00
2025-05-01T13:13:00+03:00
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ТОКИО, 1 мая — РИА Новости. Водитель, наехавший на группу школьников в японском городе Осака, признался, что хотел их убить, передает агентство Киодо."Мне все опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить их", — цитируются его показания в публикации.Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство. Инцидент около одной из начальных школ Осаки произошел сегодня днем. Автомобиль наехал на группу детей, когда они выходили из школы. Пострадали шесть мальчиков и девочка, все семи-восьми лет. У девочки серьезные травмы, в том числе сломана челюсть, остальные получили легкие повреждения.
https://ria.ru/20250120/kitaj-1994571148.html
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в мире, осака (город), япония
В мире, Осака (город), Япония
Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что хотел их убить
Наехавший на группу школьников в Осаке водитель признался, что хотел их убить