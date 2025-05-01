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Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко - РИА Новости, 01.05.2025
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09:44 01.05.2025 (обновлено: 09:58 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/yakunenko-2014548238.html
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко - РИА Новости, 01.05.2025
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:44:00+03:00
2025-05-01T09:58:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации... Якуненко Нелле Николаевне - главному врачу государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250501/almaz-2014546561.html
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горловка, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Горловка, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко

Путин присвоил главврачу горбольницы в Горловке Якуненко звание Героя труда

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации... Якуненко Нелле Николаевне - главному врачу государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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