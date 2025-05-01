https://ria.ru/20250501/yakunenko-2014548238.html
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко - РИА Новости, 01.05.2025
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:44:00+03:00
2025-05-01T09:44:00+03:00
2025-05-01T09:58:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации... Якуненко Нелле Николаевне - главному врачу государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250501/almaz-2014546561.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Горловка, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко
Путин присвоил главврачу горбольницы в Горловке Якуненко звание Героя труда