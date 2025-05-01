https://ria.ru/20250501/yakunenko-2014548238.html

Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко

Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко - РИА Новости, 01.05.2025

Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:44:00+03:00

2025-05-01T09:44:00+03:00

2025-05-01T09:58:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главврачу городской больницы номер 2 в Горловке ДНР Нелле Якуненко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации... Якуненко Нелле Николаевне - главному врачу государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250501/almaz-2014546561.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, владимир путин, общество