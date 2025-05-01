https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке

Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке - РИА Новости, 01.05.2025

Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке

Супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в апреле предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве и двум эпизодам по... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:17:00+03:00

2025-05-01T06:17:00+03:00

2025-05-01T06:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в апреле предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве и двум эпизодам по статье о давлении на свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Четырнадцатого апреля Копайгородской Янине Николаевне предъявлено обвинение в совершении преступлений: часть 4 статьи 160 УК РФ, три эпизода часть 4 статьи 291.1 УК РФ и два эпизода по части 2 статьи 309 УК РФ",- сказала следователь. Московский городской суд в среду отклонил жалобы адвокатов на перевод Копайгородской из СИЗО под домашний арест. Ранее постановление Мещанского райсуда об ужесточении меры пресечения Копайгородской было связано тем, что по версии следствия, она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Данные действия следствие квалифицировало по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Адвокат Елизавета Меткина в беседе с РИА Новости отмечала, что защита будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с Копайгородской, поскольку их психика серьёзно пострадала из-за отсутствия рядом с ними матери. По словам Меткиной, у трёхлетней дочери на фоне стресса приостановилось развитие речи. Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20250326/sochi-2007413804.html

https://ria.ru/20250501/yavka-2014529505.html

https://ria.ru/20250430/vzyatka-2014334580.html

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происшествия, жилье, россия, сочи, краснодарский край, московский городской суд