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Бойцы "Юга" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР
Бойцы "Юга" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР - РИА Новости, 01.05.2025
Бойцы "Юга" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР
Киевский режим за сутки потерял свыше 240 боевиков в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:31:00+03:00
2025-05-01T12:31:00+03:00
2025-05-01T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Киевский режим за сутки потерял свыше 240 боевиков в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Веролюбовка, Дылеевка, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 боевиков и 14 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, склад боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы "Юга" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия группировки "Юг"