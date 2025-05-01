https://ria.ru/20250501/vostok-2014561242.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 01.05.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 195 военных и САУ... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:30:00+03:00

2025-05-01T12:30:00+03:00

2025-05-01T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 195 военных и САУ Panzerhaubitze 2000, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Новое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортера, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины