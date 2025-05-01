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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 01.05.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 195 военных и САУ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:30:00+03:00
2025-05-01T12:30:00+03:00
2025-05-01T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 195 военных и САУ Panzerhaubitze 2000, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Новое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортера, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ потеряли до 196 военных в зоне действия группировки "Восток"