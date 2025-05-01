https://ria.ru/20250501/volodin-2014547246.html
Володин поздравил россиян с 1 Мая
Володин поздравил россиян с 1 Мая - РИА Новости, 01.05.2025
Володин поздравил россиян с 1 Мая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:28:00+03:00
2025-05-01T09:28:00+03:00
2025-05-01T09:28:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в публикации. Председатель Госдумы в поздравлении отметил вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, содействие исполнению социальных гарантий. Володин подчеркнул, что профсоюзы многое делают "для защиты прав и интересов граждан, поддержки работников и их семей".
https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, праздник весны и труда
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Праздник Весны и Труда
Володин поздравил россиян с 1 Мая
Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда