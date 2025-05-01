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Володин поздравил россиян с 1 Мая - РИА Новости, 01.05.2025
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09:28 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/volodin-2014547246.html
Володин поздравил россиян с 1 Мая
Володин поздравил россиян с 1 Мая - РИА Новости, 01.05.2025
Володин поздравил россиян с 1 Мая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:28:00+03:00
2025-05-01T09:28:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в публикации. Председатель Госдумы в поздравлении отметил вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, содействие исполнению социальных гарантий. Володин подчеркнул, что профсоюзы многое делают "для защиты прав и интересов граждан, поддержки работников и их семей".
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, праздник весны и труда
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Праздник Весны и Труда
Володин поздравил россиян с 1 Мая

Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, сообщается на сайте Госдумы.
«
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в публикации.
Председатель Госдумы в поздравлении отметил вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, содействие исполнению социальных гарантий.
Володин подчеркнул, что профсоюзы многое делают "для защиты прав и интересов граждан, поддержки работников и их семей".
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПраздник Весны и Труда
 
 
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