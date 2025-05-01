Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы
Ветеран Акрамов: Запад переписывает историю Победы над фашизмом, это провокация
© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская наступательная операция
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская наступательная операция. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Страны Запада, переписывая историю Победы над фашизмом, занимаются самой настоящей провокацией, заявил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов.
В 2025 году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 27 января. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
"Это провокация, самая настоящая провокация. Недавно узнал об этом... Это же неправильно, а кто тогда победил в этой войне?" - сказал Акрамов, комментируя РИА Новости подобные решения.
Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Его фронтовой путь, помимо многочисленных медалей, отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ.
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