https://ria.ru/20250501/veteran-2014551583.html

Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы

Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы - РИА Новости, 01.05.2025

Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы

Страны Запада, переписывая историю Победы над фашизмом, занимаются самой настоящей провокацией, заявил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны из... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:14:00+03:00

2025-05-01T10:14:00+03:00

2025-05-01T10:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ташкент

освенцим

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Страны Запада, переписывая историю Победы над фашизмом, занимаются самой настоящей провокацией, заявил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов. В 2025 году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 27 января. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. "Это провокация, самая настоящая провокация. Недавно узнал об этом... Это же неправильно, а кто тогда победил в этой войне?" - сказал Акрамов, комментируя РИА Новости подобные решения. Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Его фронтовой путь, помимо многочисленных медалей, отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ.

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

россия

ташкент

освенцим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, ташкент, освенцим, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне