https://ria.ru/20250501/venesuela-2014528438.html

Венесуэла присоединится к празднованию 80-й годовщины Победы, заявили в МИД

Венесуэла присоединится к празднованию 80-й годовщины Победы, заявили в МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Венесуэла присоединится к празднованию 80-й годовщины Победы, заявили в МИД

Правительство Венесуэлы присоединяется к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом и поднимает над столицей Знамя Победы в память о тех,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T03:13:00+03:00

2025-05-01T03:13:00+03:00

2025-05-01T03:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венесуэла

каракас

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы присоединяется к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом и поднимает над столицей Знамя Победы в память о тех, кто отдал свои жизни, защищая человечество, заявил глава венесуэльской дипломатии Иван Хиль. "Боливарианское правительство Венесуэлы присоединяется к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом — исторического события, которое произошло в 1945 году и ознаменовало окончание Второй мировой войны. Сегодня мы поднимаем советский флаг над нашей легендарной Варайра Репано в память о тех мужчинах и женщинах, которые отдали свои жизни, защищая человечество, и как символ нашей твердой приверженности борьбе с фашизмом", - написал Хиль в своем телеграм-канале. Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята в среду на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил ранее РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Церемония в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом - 30 апреля - стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На центральной станции фуникулера, который поднимается на гору из Каракаса, перед поднятием Знамени открылась тематическая выставка, посвященная юбилею Победы. Некоторые из кабинок канатной дороги были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы".

https://ria.ru/20250430/mali-2014504114.html

https://ria.ru/20250430/sng-2014333071.html

венесуэла

каракас

россия

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в мире, венесуэла, каракас, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне