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Запорные устройства на газопроводах в ТиНАО заменят к октябрю
Запорные устройства на газопроводах в ТиНАО заменят к октябрю - РИА Новости, 05.05.2025
Запорные устройства на газопроводах в ТиНАО заменят к октябрю
Специалисты столицы заменят 50 запорных устройств на газопроводах в ТиНАО к осеннему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-01T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Специалисты столицы заменят 50 запорных устройств на газопроводах в ТиНАО к осеннему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в апреле приступили к масштабным работам по замене 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Модернизация пройдет в связи с завершением срока эксплуатации существующих сооружений и в соответствии с требованиями технического обслуживания", - говорится в сообщении на сайте. На сайте отмечается, что запорные устройства, которые будут заменены, расположены на газопроводах высокого и низкого давления диаметром от 50 до 400 миллиметров. "Особое внимание уделят использованию запорных устройств, произведенных отечественными производителями, которые отвечают самым высоким стандартам надежности и безопасности. Срок службы новых запорных устройств составит более 40 лет, что гарантирует долгосрочную и стабильную работу газовых сетей в будущем", - уточняется в сообщении на сайте. В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что все работы по замене запорных устройств в ТиНАО планируется завершить к октябрю.
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Запорные устройства на газопроводах в ТиНАО заменят к октябрю
В ТиНАО заменят 50 запорных устройств на газопроводах к осеннему сезону
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Специалисты столицы заменят 50 запорных устройств на газопроводах в ТиНАО к осеннему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в апреле приступили к масштабным работам по замене 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Модернизация пройдет в связи с завершением срока эксплуатации существующих сооружений и в соответствии с требованиями технического обслуживания", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте отмечается, что запорные устройства, которые будут заменены, расположены на газопроводах высокого и низкого давления диаметром от 50 до 400 миллиметров.
"Особое внимание уделят использованию запорных устройств, произведенных отечественными производителями, которые отвечают самым высоким стандартам надежности и безопасности. Срок службы новых запорных устройств составит более 40 лет, что гарантирует долгосрочную и стабильную работу газовых сетей в будущем", - уточняется в сообщении на сайте.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что все работы по замене запорных устройств в ТиНАО планируется завершить к октябрю.