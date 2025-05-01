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Советник Трампа заявил о прогрессе в процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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15:41 01.05.2025 (обновлено: 16:00 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014577068.html
Советник Трампа заявил о прогрессе в процессе урегулирования на Украине
Советник Трампа заявил о прогрессе в процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Советник Трампа заявил о прогрессе в процессе урегулирования на Украине
Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:41:00+03:00
2025-05-01T16:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News."Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он.По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он.Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html
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в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
Советник Трампа заявил о прогрессе в процессе урегулирования на Украине

Уолтц: стороны конфликта на Украине все ближе к сделке

© AP Photo / Alex BrandonCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.
"Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он.
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По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
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